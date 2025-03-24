綜合外媒報道，活士在IG發文表示，「空氣中瀰漫著愛，有妳在我身邊，生活會更美好！我們期待著一起走過人生的旅程。此時此刻，我們希望能給所有心愛之人一個私隱。」至於Vanessa 也在其社交平台分享IG Story，兩人同步「官宣」戀情。

美國高爾夫球名將活士（Tiger Woods），傳出與美國總統特朗普兒子唐納德(Donald Trump Jr.)前妻Vanessa 正熱戀交往中，老虎活士昨日（3月23日）在社交平台上「官宣」戀情，他表示，「空氣中瀰漫著愛，有妳在我身邊，生活會更美好！」

現年47歲的Vanessa 和49歲的活士，上月被媒體披露正在拍拖，報道指他們起初是朋友，後來關係逐漸加深，一名消息人士說，他們「正在朝著那個方向發展」，「他們有很多共同點，都習慣公眾眼光和檢視，也都知道如何保護自己的私生活，而且他們都是父母。」

以柏拉圖關係開始

報道稱，活士起初有些 「猶豫不決」，因為女方與特朗普家族關係密切，「他把她當成朋友；他們只是談論孩子，保持著柏拉圖式的隨意關係。然後，果然，雙方都開始產生感情。」