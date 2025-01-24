特朗普全方位打擊非法移民 邊境增兵 難民赴美航班取消

剛上任的美國總統特朗普加大打擊非法移民力度，周三再簽署行政命令，授權多個部門採取行動阻止及遣返非法移民，同時國防部加派約1,500名美軍到美墨邊境協助打擊偷渡。特朗普要求暫停審批及處理難民個案的行政命令下周一(27日)才生效，CNN報道，原定接載難民赴美的航班已全部取消，約1萬名已通過漫長審批的難民受影響。 報道指，美國國務院向協助安置難民的機構發出備忘錄，表示所有難民航班已取消，所有審批中的個案均停止處理，國際移民組織須停止將難民送往赴美前的中轉中心，以及不再將新個案轉介到「美國難民接收計劃」，但已持有特殊移民簽證(SIV)及已抵美的難民則不受影響。

據悉，赴美難民主要來自緬甸、阿富汗、敘利亞、委內瑞拉和剛果等。美媒指，受影響的包括逾1,600名阿富汗人，計有曾與美軍並肩作戰的人員及美軍家眷等。 特朗普的行政命令，指示難民計劃暫停至少3個月，國務院等須每隔90天提交報告。白宮副幕僚長兼國土安全顧問米勒表示，特朗普政府正尋求恢復第42條法案，容許當局拒絕申請庇護的移民，並可將他們立即驅逐。 另外，特朗普周三再簽署行政命令，授權國土安全部、司法部及國務院採取一切必要行動，立即驅逐、遣返並清除非法移民，包括尋求庇護者，指他們加重美國納稅人負擔、危害公共安全等。美媒估計目前美國有1,170萬非法移民，當中約500萬為墨西哥人。



美軍協助偵察與遣返 國防部同日宣布，增派約1,500名美軍到南部邊境，令派駐邊境的美軍及國民警衛軍增至3,700，首批數百人已出發。官員指，美軍任務包括以直升機支援邊境巡邏人員、提供飛機遣返、協助偵測及監察、協助興建圍牆等。國防部亦派專機協助驅逐加州和德州被拘留的逾5,000名非法移民。 白宮發言人指特朗普正向全球發出強力訊息，「若你打算違反美國法律，你將被遣返、被捕、被起訴，千萬不要來。」當局指特朗普上任首日已拘捕460名非法移民。