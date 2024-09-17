特朗普兩月來再遇刺 槍手埋伏高球場草叢 欲開槍被捕

早前遇刺不死的美國共和黨總統候選人特朗普，周日疑再遭企圖暗殺。特朗普在旗下位於佛羅里達州西棕櫚灘的高爾夫俱樂部打球期間，有人從幾百米外草叢舉槍瞄準他，特勤局人員及時發現，連開4槍阻止，迫使槍手駕車逃走。一名58歲白人男子其後被捕，據報他立場極左、有參加今屆大選民主黨初選投票。聯邦調查局將案件列為「顯然企圖暗殺特朗普」調查。

特勤局人員4槍擊退槍手 飛車追截

據報事發時特朗普身處第5及6洞之間，槍手則藏身在球場邊界附近叢林，距特朗普約360至450米。特朗普再次逃過大難，據稱是因為負責保護他的特勤局人員，及時發現草叢中有槍頭，立即向槍手開了4槍。槍手之後駕駛黑色日產休旅車逃離，有途人拍下汽車及車牌號碼通知警方，警方最終在附近一條高速公路拘捕疑犯，當時疑犯表現冷靜。警方在球場草叢現場發現一支AK47步槍、兩個背包以及GoPro運動相機等物品。美媒其後指，被捕的是來自夏威夷的58歲男子勞斯(Ryan Wesley Routh)。

特朗普稱永不投降 特勤局扳回一城

特朗普之後返回海湖莊園住所，他向支持者發電郵指自己安全、情況良好，強調永不投降，指沒有任何事情能阻慢他的步伐。棕櫚灘縣警方表示，因特朗普並非在任總統，故保安範圍限於特勤人員認為有需要的範圍。特朗普讚揚特勤人員今次表現出色。特朗普競選拍檔萬斯指，已與特朗普通電話，認為他精神很好。白宮表示，總統拜登及副總統賀錦麗獲簡報事件，對特朗普安全感到鬆一口氣。民主黨總統候選人賀錦麗在社交網強調，美國不容暴力行為。

今次是特朗普參選以來第二次遇刺，他7月中在賓夕法尼亞州出席競選集會時，槍手由鄰近建築物向講台連開多槍，特朗普右耳被子彈擊傷，現場觀眾1死2傷。20歲槍手當場被擊斃，當局仍在調查犯案動機，當日特勤局及警方保安粗疏，備受抨擊。特朗普在該次行刺事件後民望一度急升，後來民主黨易帥由賀錦麗出戰後，民望被反超，至近日回復勢均力敵狀態；而日前舉行的電視辯論，賀錦麗被指表現較佳。