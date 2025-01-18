特朗普再做總統官方照「黑化」　網民：向魷魚遊戲致敬

據多家美媒報道，當地時間16日，特朗普過渡團隊在官網（Donaldjtrump.com）中公布了特朗普與當選副總統萬斯的就職形象照。與第一任期笑容滿面的表情相比，特朗普的第二任期官方肖像表情冰冷，眉頭緊鎖，被網友調侃像是「十足惡棍」，甚至還有網友抽水「魷魚遊戲」，認為特朗普是致敬《魷魚遊戲2》。

美國候任總統特朗普（Donald Trump）20日將正式宣誓就職，成為美國第47屆總統。近日，特朗普團隊公布特朗普和候任副總統萬斯的正式官方肖像，其中特朗普的陰沉表情與第一任期時滿臉笑容的表情迥異，引發網友熱議。

不少網友認為這張照片生動體現了特朗普的內心：「一臉想要奪回國家的男人」；「告訴他們我來了，地獄也跟着我來了」；「特朗普作為第47任總統的官方肖像是諷刺正義的傑作」；「特朗普一定是故意的」。

「入獄照」意外在網上爆紅

此外，據《紐約郵報》（New York Post）16日報道，有網友指出，特朗普的第二任期肖像與他兩年前的「入獄照」如出一轍，戲稱特朗普微微前傾的樣子頗有黑幫片的「教父」風範。

據悉，特朗普2年前的「入獄照」拍攝於2023年8月24日的佐治亞州亞特蘭大監獄，當時他遭控試圖推翻2020年大選在佐治亞州失敗的結果，遭檢方以多項刑事重罪起訴，這張「入獄照」意外在網上爆紅，甚至為特朗普帶來710萬美元（約5,528萬港元）的周邊商品收入。