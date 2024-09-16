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國際
2024-09-16 13:27:16

特朗普再遇刺 被捕58歲槍手招阿富汗兵赴烏抗俄 稱願戰死於烏克蘭

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被捕的58歲槍手勞斯(Ryan Wesley Routh)。(路透社)

被捕的58歲槍手勞斯(Ryan Wesley Routh)。(路透社)

特朗普周日(15)在佛州私人高爾夫球場打球時險再遭暗殺，涉案槍手、58歲男子勞斯(Ryan Wesley Routh)被捕。《紐約時報》翻出去年的訪問，發現勞斯曾說他願在烏克蘭戰死。

槍手藏身灌木叢

特朗普在佛州棕櫚灘縣(Palm Beach county)西棕櫚灘(West Palm Beach)的私人高球場打球，特勤人員在前方幾個洞巡邏時發現一名匿藏於灌木叢的槍手，當槍手將槍口推出圍欄時，特勤人員朝他至少開了4槍，槍手逃跑。

槍手隨後駕駛一輛黑色日產汽車逃走，其後遭警方拘捕。執法人員在高球場灌木叢裡檢獲一把裝有狙擊鏡的步槍、2個背包和一個GoPro裝置。警方表示，槍手被發現時距離特朗普約400500(365米到457)。聯邦調查局將案件列為「顯然企圖暗殺特朗普」，正進行調查。

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槍手社交平台個人簡介「詭異」

被捕槍手為來自夏威夷的58歲男子勞斯，《紐時》報道，2022年俄羅斯入侵烏克蘭數周後，他於社交平台「X」貼文：「我想飛去克拉科夫(Krakow，波蘭南部城市)，然後到烏克蘭邊境當志願軍，戰到至死方休。」

勞斯另於通訊應用程式Signal的個人資料欄寫上，「平民必須改變這場戰爭，並防止未來的戰爭」。在WhatsApp上，勞斯的個人簡介寫著「我們每個人都必須每天盡自己一份力量，用個人一小步支持人權、自由和民主。我們每個人都必須幫助中國人」。

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招兵赴烏抗俄

勞斯之前在北卡羅來納州格林斯伯勒(Greensboro)做屋頂維修承包商，並在那裡居住。他去年在華盛頓接受《紐時》電話訪問時，談到美國民眾組織志願軍赴烏克蘭參戰的議題。沒從軍經驗的勞斯當時表示，他在俄羅斯入侵後到過烏克蘭，並想招募阿富汗戰士赴烏抗俄。

執法人員到勞斯位於北卡州格林斯伯勒(Greensboro)的舊居搜查。(路透社) 執法人員到勞斯位於北卡州格林斯伯勒(Greensboro)的舊居搜查。(路透社) 勞斯位於夏威夷的住所。(美聯社) 勞斯位於夏威夷的住所。(美聯社)

「不接受相反意見」

勞斯告訴《紐時》，覺得自己的招兵助戰計劃可行。但他似乎不接受相反意見，在與《紐時》分享某名美國外籍戰士對他說教的一則Facebook留言時，勞斯稱此人「真該被打死」。

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勞斯曾表示，正從逃離塔利班的阿富汗士兵中為烏克蘭招募新兵，計劃將阿富汗戰士從巴基斯坦和伊朗轉移到烏克蘭，當時他聲稱數十人表示有興趣。

傳曾涉案被捕

格林斯伯勒地方報章曾報道，一名與勞斯同名且年齡相近的男子，於2002年在格林斯伯勒被捕，原因是他在屋外設置障礙物後，攜同全自動武器把自己關在一幢房屋內。

特朗普713日在賓夕法尼亞州造勢時遭暗殺但逃過一劫，僅耳朵受傷，事隔兩個月再度遇刺。