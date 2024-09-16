特朗普再遇刺 被捕58歲槍手招阿富汗兵赴烏抗俄 稱願戰死於烏克蘭

被捕的58歲槍手勞斯(Ryan Wesley Routh)。(路透社)

特朗普周日(15日)在佛州私人高爾夫球場打球時險再遭暗殺，涉案槍手、58歲男子勞斯(Ryan Wesley Routh)被捕。《紐約時報》翻出去年的訪問，發現勞斯曾說他願在烏克蘭戰死。 槍手 藏身灌木叢 特朗普在佛州棕櫚灘縣(Palm Beach county)西棕櫚灘(West Palm Beach)的私人高球場打球，特勤人員在前方幾個洞巡邏時發現一名匿藏於灌木叢的槍手，當槍手將槍口推出圍欄時，特勤人員朝他至少開了4槍，槍手逃跑。 槍手隨後駕駛一輛黑色日產汽車逃走，其後遭警方拘捕。執法人員在高球場灌木叢裡檢獲一把裝有狙擊鏡的步槍、2個背包和一個GoPro裝置。警方表示，槍手被發現時距離特朗普約400至500碼(365米到457米)。聯邦調查局將案件列為「顯然企圖暗殺特朗普」，正進行調查。

槍手社交平台個人簡介「詭異」 被捕槍手為來自夏威夷的58歲男子勞斯，《紐時》報道，2022年俄羅斯入侵烏克蘭數周後，他於社交平台「X」貼文：「我想飛去克拉科夫(Krakow，波蘭南部城市)，然後到烏克蘭邊境當志願軍，戰到至死方休。」 勞斯另於通訊應用程式Signal的個人資料欄寫上，「平民必須改變這場戰爭，並防止未來的戰爭」。在WhatsApp上，勞斯的個人簡介寫著「我們每個人都必須每天盡自己一份力量，用個人一小步支持人權、自由和民主。我們每個人都必須幫助中國人」。

招兵赴烏抗俄 勞斯之前在北卡羅來納州格林斯伯勒(Greensboro)做屋頂維修承包商，並在那裡居住。他去年在華盛頓接受《紐時》電話訪問時，談到美國民眾組織志願軍赴烏克蘭參戰的議題。沒從軍經驗的勞斯當時表示，他在俄羅斯入侵後到過烏克蘭，並想招募阿富汗戰士赴烏抗俄。

「不接受相反意見」 勞斯告訴《紐時》，覺得自己的招兵助戰計劃可行。但他似乎不接受相反意見，在與《紐時》分享某名美國外籍戰士對他說教的一則Facebook留言時，勞斯稱此人「真該被打死」。