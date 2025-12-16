特朗普列芬太尼為「大規模毀滅性武器」擴大授權軍方對付毒販 美軍再擊沉3艘疑運毒船(有片)

美國總統特朗普周一(15日)簽署行政命令，宣布將合成鴉片類止痛劑芬太尼(Fentanyl)定義為「大規模毀滅性武器」，此命令將擴大授權軍方及情報部門打擊毒販。
芬太尼被指是美國每年數以萬計濫藥致死事件的罪魁禍首。將芬太尼列為「大規模毀滅性武器」，實為破天荒之舉，顯示特朗普不僅將芬太尼視為公共衛生危機，更將這種止痛劑升級為與化武戰同級的國安威脅。
路透社報道，芬太尼被列為「大規模毀滅性武器」，意味對「一心想向美國傾銷毒品的幫派」增加打擊力度，授權五角大廈協助執法部門，並允許情報機關動用通常用於打擊武器擴散的手段，來對付毒販。
白宮周一亦舉行一場活動，表揚美墨邊境巡邏人員，特朗普主持活動時表示：「我們正式將芬太尼列為大規模毀滅性武器，它實際上就是大規模殺傷性武器，他們(毒販)企圖讓我們國家沉淪於毒品中。」
特朗普簽署的行政命令指出：「非法的芬太尼，與其說是毒品，不如說更像化學武器。」近日，特朗普政府將一些販毒集團認定為外國恐怖組織，為美國的軍事行動打開大門。自9月初以來，美軍已在加勒比海及太平洋對懷疑運毒船發動20多次攻擊，造成逾90人死亡。
周一，美軍公布最新一次攻擊行動，表示在東太平洋攻擊3艘船，造成8名男子死亡，並指出「情報顯示這些船隻當時正沿著東太平洋已知的毒品走私航線行駛，並從事毒品走私活動」。
美軍將疑運毒船直接擊沉，而不是攔截、查扣貨物及查問船員。有法律專家指，這些攻擊可能違法，美國並沒公開證據證明這些船隻運載毒品，也沒有證據顯示有必要將其擊沉。