特朗普列芬太尼為「大規模毀滅性武器」擴大授權軍方對付毒販 美軍再擊沉3艘疑運毒船(有片)

美國總統特朗普周一(15日)簽署行政命令，宣布將合成鴉片類止痛劑芬太尼(Fentanyl)定義為「大規模毀滅性武器」，此命令將擴大授權軍方及情報部門打擊毒販。

芬太尼被指是美國每年數以萬計濫藥致死事件的罪魁禍首。將芬太尼列為「大規模毀滅性武器」，實為破天荒之舉，顯示特朗普不僅將芬太尼視為公共衛生危機，更將這種止痛劑升級為與化武戰同級的國安威脅。

路透社報道，芬太尼被列為「大規模毀滅性武器」，意味對「一心想向美國傾銷毒品的幫派」增加打擊力度，授權五角大廈協助執法部門，並允許情報機關動用通常用於打擊武器擴散的手段，來對付毒販。