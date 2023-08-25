特朗普到喬治亞州投案　首次拍「大頭照」創美國總統歷史

美國前總統特朗普被指試圖推翻2020年總統選舉結果。他抵達喬治亞州投案，他將會面對多項起訴，包括合謀及勒索等。特朗普被送去監獄打指紋及拍攝照片，並獲准以20萬美元保釋。

路透社報導，特朗普的私人飛機周四(24日)晚上7時03分降落在亞特蘭大機場，他的車隊接他前往富爾頓郡(Fulton County)監獄。他已經正式被捕，在監獄完成註冊手續後離開。富爾頓縣警方指出，註冊程序包括，對被告人拍攝照片(mug shot)、量度身高體重、繳付保釋金後可獲准離開。同時公開特朗普的「大頭照」，可見他身著海軍藍色的西裝，帶紅色領帶，緊皺眉頭地「怒瞪」鏡頭。當地報道，特朗普身高6呎3吋，體重215磅，比他此前在白宮體檢時體重輕大約20磅。特朗普成為美國史上首度被拍下監獄照片的前總統。