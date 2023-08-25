特朗普到喬治亞州投案　首次拍「大頭照」創美國總統歷史

美國前總統特朗普被指試圖推翻2020年總統選舉結果。他抵達喬治亞州投案，他將會面對多項起訴，包括合謀及勒索等。特朗普被送去監獄打指紋及拍攝照片，並獲准以20萬美元保釋。
路透社報導，特朗普的私人飛機周四(24日)晚上7時03分降落在亞特蘭大機場，他的車隊接他前往富爾頓郡(Fulton County)監獄。他已經正式被捕，在監獄完成註冊手續後離開。富爾頓縣警方指出，註冊程序包括，對被告人拍攝照片(mug shot)、量度身高體重、繳付保釋金後可獲准離開。同時公開特朗普的「大頭照」，可見他身著海軍藍色的西裝，帶紅色領帶，緊皺眉頭地「怒瞪」鏡頭。當地報道，特朗普身高6呎3吋，體重215磅，比他此前在白宮體檢時體重輕大約20磅。特朗普成為美國史上首度被拍下監獄照片的前總統。
特朗普重申自己沒有做錯事
特朗普在監獄內逗留了大約20分鐘就獲得保釋，他搭上專機前往新澤西前重申相關指控都是出於「政治動機」，並指，指控他企圖推翻選舉結果的案件是「對正義的嘲諷」、「我沒有做錯事，大家都知道。」
特朗普早前被刑事檢控的另外3宗案件，都獲豁免拍攝照片。喬治亞州大陪審團向特朗普及他的18名前幕僚，提出共41項控罪，指他們涉嫌合謀推翻2020年大選結果，是特朗普不足5個月內第4度被起訴。