熱門搜尋:
冬至 聖誕節2023 黎智英 天氣 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-12-22 13:45:21

特朗普前律師朱利亞尼申請破產　「911英雄」涉誹謗選務人員判賠11.6億元

分享：

特朗普前律師朱利亞尼

特朗普前律師、曾任紐約市長的朱利亞尼，幾天前才因為誹謗兩名投票所人員，被判賠1.48億美元（約11.6億港元），沒想到21日他就申請破產。

2001年911事件期間，時任市長朱利亞尼的領導能力聞名全球，獲《時代》雜誌列為2001年的年度風雲人物。

債務在1到5億美元之間

《CNN》及《CBS》等多家電台21日報道，根據朱利亞尼提出的申請書，他列出的債務在1到5 億美元（7.81億到39.1億港元）之間，而資產價值為1,000 萬美元（約7,810萬港元）。

一對曾任佐治亞州選務人員的母女指控，朱利亞尼在2020年美國大選後，散播不少關於她們參與選舉舞弊的謊言。華盛頓特區聯邦法院15日宣讀了陪審團判決，要求朱利亞尼賠償1.48億美元（約11.6億港元）。

朱利亞尼的政治顧問古德曼（Ted Goodman）21日表示，他會申請破產，應該不讓人意外，因為沒人能相信，他能支付這麼高的罰金。

涉拜登兒子一案未解決

據悉，特朗普企圖推翻2020年選舉結果，由朱利亞尼主導法律行動。朱利亞尼曾公開一段這對母女的影片，誣指她們在計票時有舞弊行為，並對她們提出其他許多毫無根據的指控。

事實上，朱利亞尼涉及的官司不只這一件，據紀錄，總統拜登兒子亨特拜登（Hunter Biden）及投票技術公司Dominion和Smartmatic都對朱利亞尼提起訴訟，官司尚未解決。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

保暖食物｜（am730製圖）

保暖食物丨辣椒、薑黃、老薑等6種暖身食材 為身體加熱 忌飲酒或咖啡!（am730製圖） 保暖食物｜老薑（am730製圖） 保暖食物｜薑黃（am730製圖） 保暖食物｜辣椒（am730製圖） 保暖食物｜黑椒（am730製圖） 保暖食物｜蒜頭（am730製圖） 保暖食物｜肉桂（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受