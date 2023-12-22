特朗普前律師朱利亞尼申請破產　「911英雄」涉誹謗選務人員判賠11.6億元

特朗普前律師、曾任紐約市長的朱利亞尼，幾天前才因為誹謗兩名投票所人員，被判賠1.48億美元（約11.6億港元），沒想到21日他就申請破產。

2001年911事件期間，時任市長朱利亞尼的領導能力聞名全球，獲《時代》雜誌列為2001年的年度風雲人物。

債務在1到5億美元之間

《CNN》及《CBS》等多家電台21日報道，根據朱利亞尼提出的申請書，他列出的債務在1到5 億美元（7.81億到39.1億港元）之間，而資產價值為1,000 萬美元（約7,810萬港元）。

一對曾任佐治亞州選務人員的母女指控，朱利亞尼在2020年美國大選後，散播不少關於她們參與選舉舞弊的謊言。華盛頓特區聯邦法院15日宣讀了陪審團判決，要求朱利亞尼賠償1.48億美元（約11.6億港元）。