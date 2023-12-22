特朗普前律師朱利亞尼申請破產　「911英雄」涉誹謗選務人員判賠11.6億元

特朗普前律師、曾任紐約市長的朱利亞尼，幾天前才因為誹謗兩名投票所人員，被判賠1.48億美元（約11.6億港元），沒想到21日他就申請破產。
2001年911事件期間，時任市長朱利亞尼的領導能力聞名全球，獲《時代》雜誌列為2001年的年度風雲人物。
債務在1到5億美元之間
《CNN》及《CBS》等多家電台21日報道，根據朱利亞尼提出的申請書，他列出的債務在1到5 億美元（7.81億到39.1億港元）之間，而資產價值為1,000 萬美元（約7,810萬港元）。
一對曾任佐治亞州選務人員的母女指控，朱利亞尼在2020年美國大選後，散播不少關於她們參與選舉舞弊的謊言。華盛頓特區聯邦法院15日宣讀了陪審團判決，要求朱利亞尼賠償1.48億美元（約11.6億港元）。
朱利亞尼的政治顧問古德曼（Ted Goodman）21日表示，他會申請破產，應該不讓人意外，因為沒人能相信，他能支付這麼高的罰金。
涉拜登兒子一案未解決
據悉，特朗普企圖推翻2020年選舉結果，由朱利亞尼主導法律行動。朱利亞尼曾公開一段這對母女的影片，誣指她們在計票時有舞弊行為，並對她們提出其他許多毫無根據的指控。
事實上，朱利亞尼涉及的官司不只這一件，據紀錄，總統拜登兒子亨特拜登（Hunter Biden）及投票技術公司Dominion和Smartmatic都對朱利亞尼提起訴訟，官司尚未解決。
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