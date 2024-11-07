特朗普勝選拍全家福 馬斯克抱子入鏡 獨缺梅拉尼婭｜美國大選2024

美國共和黨總統候選人特朗普確定勝選後，孫女即在社交媒體上傳在佛州海湖莊園所拍的全家福合照，連助選有功的億萬富豪馬斯克也抱子入鏡，獨缺特朗普妻子梅拉尼婭。 丈夫勝選 梅拉尼婭發文 英國《獨立報》周四報道，特朗普取得足以勝選的選舉人票約數小時後，梅拉尼婭晚上在社交平台「X」發文，首度公開表達她和丈夫即將重返白宮的心情。梅拉尼婭說：「多數美國人把這份重任交託我們，我們將捍衛這個共和國的核心價值－－『自由』，我期待我們全國同胞重新團結起來，互相託付，並且為了個人自由、經濟繁榮與安全而超越意識形態，美國的能源、技術和創新精神將凝聚最優秀的人才，帶動國家不斷向前邁進。」

梅拉尼婭發文前一小時，特朗普兒子小唐納．特朗普(Donald Trump Jr.)的女兒凱伊(Kai Trump)上傳一張全家福合照，留言「全隊人」(The whole squad)，當中包括特朗普、他的5個子女，甚至馬斯克都入鏡，唯獨不見梅拉尼婭。大選夜，特朗普在海湖莊園宴請多人，跟他一起等候選舉結果，馬斯克出席，照片相信是晚宴期間拍下。

選戰期間梅拉尼婭「隱形」？ 大選當天，梅拉尼婭與特朗普一起前去佛州棕櫚灘票站投票。晚上，特朗普在佛州棕櫚灘競選總部發表勝選演說時，梅拉尼婭在他身旁，笑容滿面。

有傳梅拉尼婭不支持特朗普參選，選戰期間，他常被質疑「梅拉尼婭在哪裡」，甚至因競選活動不見梅拉尼婭，有人張貼尋人啟事肆意嘲諷，還有人駕駛飛機，在空中拖曳著「梅拉尼婭在哪裡」的標語。 梅拉尼婭與特朗普立場分歧 這樣「隱形」，梅拉尼婭罕有現身，即引人注目，例如上月底出席特朗普在紐約麥迪遜花園廣場舉辦的造勢大會，7月現身共和黨全國代表大會並發表講話，以及近日四出宣傳她新出版的同名回憶錄。 梅拉尼婭關於墮胎的立場與特朗普截然不同，更是傳媒關注點。她在回憶錄中寫道：「婦女享有個人自由的基本權利，包括對於自己的生命擁有決定權，若她想要終止懷孕，她有權決定這麼做。」

如今媒體質疑，明年1月梅拉尼婭會否跟特朗普一起入住白宮？拭目以待。