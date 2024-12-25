特朗普千金伊萬卡拒重返白宮　指政治世界相當黑暗

在特朗普即將重返白宮之際，再次成為「第一千金」的伊萬卡是否重返白宮引發外界猜測。據CNN22日爆料，伊萬卡已明確表示不會重返白宮，但有消息人士透露，她可能會在特朗普的第二任期退居幕後，繼續為他出謀劃策。
一個非常艱難的行業
據CNN報道，伊萬卡於今年7月接受了《The Lex Fridman Podcast》長達3小時的專訪，她表示：「政治是一個相當黑暗的世界。這裏有很多黑暗、負面情緒，這與我作為一個人感受到的舒適、正面情緒格格不入。」
她談及自己反思在華盛頓的日子以及此後的生活，補充道：「你知道，這（政治）是一個非常艱難的行業。因此，對我和我的家人來說，不參與是正確的。」
與她98歲的外婆同住
據報道，現年43歲的伊萬卡（Ivanka Trump）與她的丈夫庫什納（Jared Kushner）近年來已經習慣了在邁阿密的生活，過去4年幾乎都遠離公眾視線。伊萬卡一家目前與她98歲的外婆同住，庫什納患有甲狀腺癌，已接受過兩次手術。除此之外，伊萬卡的社交平台上分享的內容多為生活日常。
不過，據和伊萬卡關係密切的消息人士稱，伊萬卡和父親特朗普的關係依然十分親密，她經常與特朗普交談，很可能會繼續在幕後，以非正式的方式就一系列問題出謀劃策。伊萬卡未來4年雖然不會重返政壇，但仍可能在公益領域發揮作用，例如她本身就十分關注食品安全、賑災及助農等方面。
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Joined CNN Newsroom today to recap Ivanka Trump’s departure from politics —— Betsy Klein (@betsy_klein) December 23, 2024
a dramatic turnaround for one of the former and future president’s closest aides, but an intentional one.
Full story: https://t.co/MLEhXllAjZ pic.twitter.com/PUbRZ9Uq8n
This past week, I turned 43!— Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 4, 2024
Reflecting on life’s lessons, here are some truths I’ve learned along the way: pic.twitter.com/vP1zFJ7onX