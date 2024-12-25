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國際
2024-12-25 13:45:30

特朗普千金伊萬卡拒重返白宮　指政治世界相當黑暗

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特朗普長女伊萬卡（右）近日被曝拒絕重返政壇。（資料照／翻攝自X@IvankaTrump）

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在特朗普即將重返白宮之際，再次成為「第一千金」的伊萬卡是否重返白宮引發外界猜測。據CNN22日爆料，伊萬卡已明確表示不會重返白宮，但有消息人士透露，她可能會在特朗普的第二任期退居幕後，繼續為他出謀劃策。

一個非常艱難的行業

據CNN報道，伊萬卡於今年7月接受了《The Lex Fridman Podcast》長達3小時的專訪，她表示：「政治是一個相當黑暗的世界。這裏有很多黑暗、負面情緒，這與我作為一個人感受到的舒適、正面情緒格格不入。」

她談及自己反思在華盛頓的日子以及此後的生活，補充道：「你知道，這（政治）是一個非常艱難的行業。因此，對我和我的家人來說，不參與是正確的。」

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伊萬卡對鞋被指老女似「阿婆鞋」。(互聯網) 伊萬卡對鞋被指老女似「阿婆鞋」。(互聯網) 伊萬卡及蒂芬妮其中一條裙被指似枱布。(互聯網) 伊萬卡被指眼腫似喊過，手上又無婚戒。(互聯網) 伊萬卡與丈夫庫什納及3名子女。(互聯網) 伊萬卡(右)十多歲時，曾被父親特朗普(中)慫恿隆胸。(互聯網)

與她98歲的外婆同住

據報道，現年43歲的伊萬卡（Ivanka Trump）與她的丈夫庫什納（Jared Kushner）近年來已經習慣了在邁阿密的生活，過去4年幾乎都遠離公眾視線。伊萬卡一家目前與她98歲的外婆同住，庫什納患有甲狀腺癌，已接受過兩次手術。除此之外，伊萬卡的社交平台上分享的內容多為生活日常。

不過，據和伊萬卡關係密切的消息人士稱，伊萬卡和父親特朗普的關係依然十分親密，她經常與特朗普交談，很可能會繼續在幕後，以非正式的方式就一系列問題出謀劃策。伊萬卡未來4年雖然不會重返政壇，但仍可能在公益領域發揮作用，例如她本身就十分關注食品安全、賑災及助農等方面。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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