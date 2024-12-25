特朗普千金伊萬卡拒重返白宮　指政治世界相當黑暗

在特朗普即將重返白宮之際，再次成為「第一千金」的伊萬卡是否重返白宮引發外界猜測。據CNN22日爆料，伊萬卡已明確表示不會重返白宮，但有消息人士透露，她可能會在特朗普的第二任期退居幕後，繼續為他出謀劃策。

一個非常艱難的行業

據CNN報道，伊萬卡於今年7月接受了《The Lex Fridman Podcast》長達3小時的專訪，她表示：「政治是一個相當黑暗的世界。這裏有很多黑暗、負面情緒，這與我作為一個人感受到的舒適、正面情緒格格不入。」

她談及自己反思在華盛頓的日子以及此後的生活，補充道：「你知道，這（政治）是一個非常艱難的行業。因此，對我和我的家人來說，不參與是正確的。」