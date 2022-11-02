特朗普去世？　美國喜劇演員Twitter帶頭散播假新聞

美國喜劇演員Tim Heidecker在社交平台Twitter上帶頭宣稱前總統特朗普去世，掀起其他人在網上散播這宗假消息的浪潮，亦似乎有意挑戰剛成為Twitter老闆兼行政總裁的全球首富馬斯克(Elon Musk)。

美國《商業內幕》(Business Insider)報道，Tim Heidecker周二(1日)開始在Twitter宣稱特朗普過身，並帶頭使用「#TrumpisDead」(特朗普死了)的標籤。他在一系列推文表示「特朗普死了(還很慘)」，還標記上周四剛入主Twitter的全球首富馬斯克，藉此表示這位億萬富豪「把新聞壓下來(或者說他這麼做了？)」，似乎有意挑戰馬斯克於處理網上資訊的方式。

Here's what we know:

1. Trump is dead (died badly)

2. @elonmusk has suppressed this news (or has he?)

3. Donald Trump Junior is now just plain Donald Trump



please like and share. — Tim Heidecker: Sole Host of On Cinema (@timheidecker) November 1, 2022

Tim Heidecker還說，「許多人都對此悲慟」、「我聽說他死的方式很悲慘」。在1小時內，他一系列的推文吸引大量的按讚，至今已有逾5.1萬人按讚、逾8千次轉推，有網民更在Twitter上掀起主題標籤寫「#TrumpisDead」的浪潮，吸引不少人加入這個對特朗普開玩笑、嘲諷的行列。