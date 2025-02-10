特朗普反口不驅逐哈里王子　「他與梅根之間問題已夠多」

美國總統特朗普（Donald Trump）曾在競選時聲稱，當選後要將在美國加州居住的英國哈里王子（Prince Harry）及其妻子梅根（Megan）驅逐出境。但重返白宮的特朗普日前接受訪問時表示，已無意驅逐哈里王子。

大讚威廉王子「偉大年輕人」

哈里因曾在回憶錄及訪問中承認自己曾吸食毒品，並暗示自己移居美國後仍有吸毒，被質疑違反美國簽證規定。特朗普近日接受《紐約郵報》（New York Post）訪問時，被問及是否仍要將哈里王子驅逐出境。特朗普回答：「我不想這麼做，我不會打擾他，他和他妻子之間已經有足夠多的問題了，她太糟糕了。」特朗普同時在訪問中，大讚哈里王子的兄長威廉王子（Prince William），形容對方是一位偉大的年輕人。