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國際
2025-02-10 15:13:39

特朗普反口不驅逐哈里王子　「他與梅根之間問題已夠多」

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哈里王子和梅根(資料圖片)

哈里王子和梅根(資料圖片)

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美國總統特朗普（Donald Trump）曾在競選時聲稱，當選後要將在美國加州居住的英國哈里王子（Prince Harry）及其妻子梅根（Megan）驅逐出境。但重返白宮的特朗普日前接受訪問時表示，已無意驅逐哈里王子。

大讚威廉王子「偉大年輕人」

哈里因曾在回憶錄及訪問中承認自己曾吸食毒品，並暗示自己移居美國後仍有吸毒，被質疑違反美國簽證規定。特朗普近日接受《紐約郵報》（New York Post）訪問時，被問及是否仍要將哈里王子驅逐出境。特朗普回答：「我不想這麼做，我不會打擾他，他和他妻子之間已經有足夠多的問題了，她太糟糕了。」特朗普同時在訪問中，大讚哈里王子的兄長威廉王子（Prince William），形容對方是一位偉大的年輕人。

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哈里王子和梅根(資料圖片) 特朗普大讚威廉王子。(資料圖片) 哈里 哈里王子40歲將繼承逾6500萬，傳威廉夫婦反感指沒資格。(資料圖片) 特朗普

哈里王子和梅根長久一直公開表達對特朗普不滿，梅根曾指特朗普「製造分裂」和「厭惡女性」，又積極為特朗普的對手拜登助選。而特朗普則回應指梅根的言論「令人厭惡」，他又嘲笑哈里被梅根控制，接受英國名嘴摩根（Piers Morgan）訪問時說：「我從來都不喜歡梅根，我覺得可憐的哈里被牽着鼻子走。」

哈里王子與梅根2020年放棄王室高級成員身份後，搬到加州居住。但傳統基金會援引哈里王子在自傳《Spare》中承認的過去吸毒行為，包括可卡因、大麻和致幻劑，指他不合乎申請美國簽證的資格，更向國土安全部提出的訴訟，要求公開哈里的移民文件，查證有否申報自己的吸毒史。根據美國相關法例，美國簽證申請者如被發現未有如實向審核官員作申報，將被處以嚴厲的懲罰，包括驅逐出境、禁止其申請公民身份等。
 

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