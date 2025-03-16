特朗普取消WFH 辦公室被蟑螂佔據 沒桌椅沒網絡 員工席地 「屈」在儲物室工作

美國總統特朗普上任後下令WFH的聯邦僱員重返辦公室工作，但知情者指，部分員工發現辦公室沒網絡、已被蟑螂「佔據」，有些則沒桌子、須席地工作等，更有員工被要求在儲物室工作。

路透社等媒體報道，特朗普1月20日上任首天即簽署行政命令，取消居家及遠端辦公，下令數十萬聯邦政府員工返回辦公室工作，其中許多人自2020年新冠疫情爆發後就居家辦公。

10名聯邦僱員向路透社爆料指，許多人回到辦公室後，發現根本未準備好讓人工作。這些爆料的聯邦僱員在8個不同機構工作，他們都要求匿名，因為擔心遭到報復。其中兩人透露，在華盛頓的太空總署(NASA)總部，員工返回辦公室時發現有蟑螂出沒，部分人只有椅子，沒有辦公桌可用。