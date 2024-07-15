特朗普受傷勾起歷史 美4總統遇刺亡 列根遭連開6槍重傷保命

特朗普在美國大選造勢活動上遭槍擊、右耳受傷，令人聯想到43年前時任總統列根遇刺受槍傷。美國史上，多位總統曾遭暗殺，其中林肯及甘迺迪等4人不幸身亡。

1981年3月30日，剛就任總統69日的列根在華盛頓希爾頓酒店演說過後，走出酒店時遭人開槍暗殺。患精神病的槍手欣克利向列根連開6槍，列根中槍受重傷，因子彈沒傷及要害，得以保命。欣克利被控企圖暗殺總統，82年以患精神病為辯護理由脫罪，判入精神病院，至2016年獲准離開。

約翰甘迺迪坐開篷車巡遊中彈

林肯是第一位遇刺身亡的美國總統。他1865年在華盛頓的福特劇院，遭維護奴隸制的演員布斯開槍擊中後腦身亡。布斯數周後在弗吉尼亞州遭圍捕時被警員擊斃。1881年7月，第20任總統加菲爾德(James Garfield)在華盛頓的火車站遭槍擊，兩個月後傷重不治。槍手吉托疑患精神病，不滿未能當政府官員而犯案，同年處以絞刑。第25任總統麥金利(William McKinley)1901年在紐約州水牛城出席泛美博覽會時，遭無政府主義者佐克茲槍擊，數日後不治。槍手其後被送上電椅處決。較為人熟知的是第35任總統約翰甘迺迪(John F. Kennedy)遇刺。他1963年11月乘開篷車在德州達拉斯巡遊時，遭奧斯瓦爾德開槍射中頭部喪生。槍手數天後被捕，其後在達拉斯警局地下室遭人殺害。