特朗普叫民眾不要做「恐慌人」 中方：必遭國際社會普遍反對

美國關稅引發全球股災,美股周一開市前夕,特朗普在社交網發文創造新詞彙,叫其支持者不要做「恐慌人」(panican),指現在是機會做應該在數十周前要做的事。對於美股上周四、周五暴瀉,他周日結束在佛州度假坐空軍一號返回白宮時為關稅政策辯護,向記者稱並非故意策劃市場拋售,亦無法預測市場反應,但無意撤回新關稅,稱「有時必須吃藥才能解決問題」(sometimes you have to take medicine to fix something),強調關稅計劃只會令美國更加強大。他又堅持重建全球貿易平衡關稅是必須的,並點名指中國是美國貿易最大不公平者,又批評中國向美國加徵34%關稅報復。外交部發言人林劍昨批評美國向各國及地區徵收「對等關稅」,是以「對等」為名,行霸權之實,必然遭到國際社會的普遍反對。