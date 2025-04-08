特朗普叫民眾不要做「恐慌人」 中方：必遭國際社會普遍反對

美國關稅引發全球股災，美股周一開市前夕，特朗普在社交網發文創造新詞彙，叫其支持者不要做「恐慌人」(panican)，指現在是機會做應該在數十周前要做的事。對於美股上周四、周五暴瀉，他周日結束在佛州度假坐空軍一號返回白宮時為關稅政策辯護，向記者稱並非故意策劃市場拋售，亦無法預測市場反應，但無意撤回新關稅，稱「有時必須吃藥才能解決問題」(sometimes you have to take medicine to fix something)，強調關稅計劃只會令美國更加強大。他又堅持重建全球貿易平衡關稅是必須的，並點名指中國是美國貿易最大不公平者，又批評中國向美國加徵34%關稅報復。外交部發言人林劍昨批評美國向各國及地區徵收「對等關稅」，是以「對等」為名，行霸權之實，必然遭到國際社會的普遍反對。

特朗普昨在旗下社交網Truth Social貼文呼籲民眾，不要「軟弱」或「愚蠢」，並稱「不要做恐慌人(PANICAN)，這是軟弱和愚蠢的人組成的新政黨」。英國廣播公司(BBC)稱，並不清楚這新詞彙的準確意思，但似乎是批評不滿其新關稅的共和黨人(Republican)。他之前曾將反對其政府或領導的黨人稱為Rinos，指他們是掛名的共和黨人(Republican in name only)。特朗普在貼文總結稱，「要強大、勇敢、有耐性，最終結果是成就大事！」

特朗普：中方無理會不要報復警告

特朗普昨發布的帖文還批評中國無理會他不要報復的警告，指中方向美國貨加徵34%關稅報復。對於周一亞洲爆發股災，他稱亞洲過去數十年已拿了美國很多著數。他又宣稱，利率和食物價正下跌。特朗普周日提及與中國貿易關係時指，除非解決與中國的貿易逆差，否則不會與北京達成協議。他聲稱，原已接近與中國就出售中資短片分享平台TikTok達成協議，但因新關稅北京改變主意。特朗普還誇口稱，若稍微降低關稅的稅率，相信中方會15分鐘內同意這筆交易，正正顯出關稅的力量。

在昨日外交部例行記者會，有記者提問指特朗普的關稅對象遍及全球180多個國家和地區，一些被聯合國認定為「最不發達國家」的弱小經濟體也未能倖免。發言人林劍表示，美國以「對等」為名行霸權之實，犧牲各國正當利益服務一己之私，將「美國優先」凌駕於國際規則之上，是典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑。中國已經發布了《中國政府關於反對美國濫施關稅的立場》，表明了嚴正態度。

林劍續稱，美方濫施關稅無異於剝奪各國特別是全球南方國家的發展權。世貿組織數據分析顯示，在經濟發展不對等、經濟實力不對等的情況下，美國加徵關稅政策將進一步拉大各國貧富差距，欠發達國家將遭受更大衝擊。這將嚴重損害實現聯合國2030年永續發展議程的努力。美方實施差別化稅率違反世貿組織非歧視原則，嚴重破壞正常國際經貿秩序及全球產供鏈安全穩定，嚴重損害多邊貿易體制，嚴重衝擊世界經濟復甦進程，必然遭到國際社會普遍反對。

對於特朗普聲稱，中方反對美國加徵關稅，阻礙了美方收購TikTok從而使其繼續在美運營，林劍表示關於涉TikTok問題，中方先前已多次闡明了原則立場。中方將依據中國的法律法規處理相關問題。美方應為中國企業在美經營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境。