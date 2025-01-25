特朗普可再選總統？　共和黨眾議員提案修憲改任期限制

美國一名共和黨眾議員23日提案修憲，以允許特朗普尋求第三個任期。不過，根據美國的相關法律規定，此舉不太可能成功，且遭到來自兩黨的批評。
據美國《新聞周刊》（Newsweek）報道，共和黨眾議員奧格茲（Andy Ogles）23日提出一項眾院聯合決議案，修憲允許任何總統在前兩個任期不連續的情況下連任第三屆。
憲法不允許連任兩屆以上
據悉，美國憲法第22號修正案（22nd Amendment）規定，無論何人當選擔任總統職務不得超過兩次。若這一提案通過，特朗普可以連任第三屆，但前總統奧巴馬無權謀求連任。奧格茲聲稱，他之所以提案修憲，是為了表彰近年來「特朗普總統的決斷力領導」。
據報道，特朗普曾多次開玩笑說要競選第三個總統任期，但憲法不允許總統連任兩屆以上。在贏得2024年大選後，特朗普曾與眾議院共和黨人開玩笑說：「我懷疑我不會再競選，除非你們說，『他太棒了，我們必須想出別的辦法。』」
特朗普曾稱不會贊成
不過，特朗普在先前接受《時代》雜誌曾明確表示，他不贊成為自己修改第22修正案：「不適合我，我根本不會贊成。」報道指奧格茲的這一提議並未得到眾多特朗普支持者和共和黨人的認可，也招來民主黨人的批評。
美國保守派評論員卡迪羅（John Cardillo）批評奧格茲的舉動「令人尷尬」，指出這一提議也可能讓民主黨人獲得三度連任總統的機會，怒轟奧格茲「需要停止那種愚蠢的『給特朗普第三個任期』修憲把戲」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
No. Constitutional amendments are for enduring principles and process. Not for a singular moment or because you want attention from the current leader.https://t.co/avVH3l0UJn— Jenna Ellis 🐊 (@realJennaEllis) January 24, 2025