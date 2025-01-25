特朗普可再選總統？　共和黨眾議員提案修憲改任期限制

美國一名共和黨眾議員23日提案修憲，以允許特朗普尋求第三個任期。不過，根據美國的相關法律規定，此舉不太可能成功，且遭到來自兩黨的批評。

據美國《新聞周刊》（Newsweek）報道，共和黨眾議員奧格茲（Andy Ogles）23日提出一項眾院聯合決議案，修憲允許任何總統在前兩個任期不連續的情況下連任第三屆。

憲法不允許連任兩屆以上

據悉，美國憲法第22號修正案（22nd Amendment）規定，無論何人當選擔任總統職務不得超過兩次。若這一提案通過，特朗普可以連任第三屆，但前總統奧巴馬無權謀求連任。奧格茲聲稱，他之所以提案修憲，是為了表彰近年來「特朗普總統的決斷力領導」。