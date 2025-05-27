特朗普同意延長談判限期 押後歐盟50%徵稅至7月

美歐緊張貿易關係周日現緩和。特朗普日前不滿與歐盟的貿易談判進度，威脅最快在6月向歐盟加徵關稅至50%。他周日與歐盟委員會主席馮德萊恩通電話後，指對方想認真談判，並宣布押後對歐盟實施50%關稅日期至7月9日，延長雙方談判限期。受消息刺激，歐美股市周一開市後向好。

特朗普上月宣布向歐盟大部分貨品徵收20%關稅，但之後減至10%，以便有時間談判，關稅實施限期定在7月。但他上周五在社交網貼文表達對雙方的談判失去耐性，指與歐盟達成貿易協議「非常困難」，談判無望成功，施壓稱6月1日起將向歐盟徵50%關稅施壓。馮德萊恩表示，歐盟與美國擁有世界最重要、最密切的貿易關係，歐盟已準備好迅速果斷地推進談判；為了達成好的協議，須將時間延至7月9日。