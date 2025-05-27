特朗普同意延長談判限期 押後歐盟50%徵稅至7月

美歐緊張貿易關係周日現緩和。特朗普日前不滿與歐盟的貿易談判進度，威脅最快在6月向歐盟加徵關稅至50%。他周日與歐盟委員會主席馮德萊恩通電話後，指對方想認真談判，並宣布押後對歐盟實施50%關稅日期至7月9日，延長雙方談判限期。受消息刺激，歐美股市周一開市後向好。
特朗普上月宣布向歐盟大部分貨品徵收20%關稅，但之後減至10%，以便有時間談判，關稅實施限期定在7月。但他上周五在社交網貼文表達對雙方的談判失去耐性，指與歐盟達成貿易協議「非常困難」，談判無望成功，施壓稱6月1日起將向歐盟徵50%關稅施壓。馮德萊恩表示，歐盟與美國擁有世界最重要、最密切的貿易關係，歐盟已準備好迅速果斷地推進談判；為了達成好的協議，須將時間延至7月9日。
歐盟發言人周一稱，特朗普與馮德萊恩最新對話為貿易談判注入新動力，但沒有透露談話內容，只稱兩人同意加快談判，保持緊密接觸，並指雙方代表將在周一下午會面。據悉，是次對話由馮德萊恩提出，她與特朗普均形容通話氣氛良好。分析認為雙方很大機會在7月限期前達成協議，但特朗普的反覆態度增添變數。
歐洲主要出口醫藥到美國
美國在2024年是歐盟的最大出口國，佔了20.6%出口，歐盟主要出口醫療和藥物到美國，其他是汽車、飛機和相關設備。當中對美國輸出最多貨品的是德國，貨品價值達1,610億歐元(約1.43萬億港元)，其次是愛爾蘭和意大利。
特朗普：關稅政策非為生產T恤
另方面，特朗普為自己的強硬關稅政策辯護，周日向記者稱，其目的是增強美國軍事和高科技產品生產，並非重振紡織業，「我們不是想生產波鞋和T恤，我們想生產軍事設備；我們想幹大事，我們想發展AI(人工智能)」。特朗普續指，目標不是製造T恤和襪子，美國在其他產業可做得很好，例如晶片、電腦等，還有坦克和船艦。不過，衣服及鞋類業界指美國97%的衣服和鞋均是進口，衣服早已是最高關稅的行業；關稅對該行業非好事，需要理性解決方法。