特朗普向國營傳媒開刀 美國之音83年來首「滅聲」1300員工停職

美國國會上周五晚通過聯邦臨時撥款後，總統特朗普立即簽署行政命令，下令將7個聯邦機構的規模縮減至符合法律的最低要求，指它們為「不必要」聯邦機構。當中包括美國全球媒體總署(US Agency for Global Media，USAGM)，該機構負責監管6個傳媒網絡，它們提供非軍事和國際廣播，對外宣傳美國的民主訊息，包括廣為人知的美國之音(Voice of America， VOA)，還有自由歐洲電台和自由亞洲電台等。根據提交給國會的最新報告，美國全球媒體總署擁有約3,500名員工，2024年的預算為8.86億美元(約69億港元)。 美國之音｜每周收聽人數達3.6億人 美國之音台長阿布拉莫维茨(Michael Abramowitz)周六證實事件，稱差不多全部1,300名員工即時停職，包括他自己、記者、製作人和助理，「著名美國之音83年來首次被滅聲，我深感難過」。他又指，美國之音在全球爭取自由和民主的鬥爭中一直扮演重要角色。美國之音的成立初期是為了作反納粹宣傳，現時每周收聽人數達3.6億人。美國之音首爾台長加洛(William Gallo)周日稱，已被禁止進入公司所有系統和帳號，並說「無論我報道的是哪個政府，我一直以來只想直言不諱，講真話。如果這對任何人構成威脅，那就這樣吧」。

美國之音｜特朗普親信接任美國之音台長 特朗普已提名前新聞主播、其忠實支持者萊克(Kari Lake)出任美國之音新台長，她批評美國全球媒體總署對美國納稅人來說是「巨大腐朽和負擔」，並表示機構「無法挽救」，將依法將該機構的規模縮減到最細。自由歐洲電台向俄羅斯和烏克蘭等東歐國家廣播，在其網站上指出，該台已被俄羅斯政府宣布為「不受歡迎的組織」，並警告俄羅斯和俄羅斯佔領區的烏克蘭讀者，他們可能因在社交平台讚好或分享其內容而「面臨罰款或監禁」。 美國之音｜無國界記者：威脅全球新聞自由 捷克外長利帕夫斯基表示，自由歐洲電台是極權統治國家民眾的「燈塔」，「從白俄羅斯到伊朗，從俄羅斯到阿富汗，自由歐洲電台和美國之音是那些沒有自由生活的人們為數不多的免費資訊來源」。華盛頓全國新聞俱樂部主席巴爾薩莫發表聲明稱，美國之音的裁員破壞了美國對自由和獨立新聞的承諾。無國界記者也嚴厲譴責，稱此舉「威脅全球新聞自由，並否定了美國80年來支持資訊自由流通的歷史」。

美國之音｜美媒：特朗普眼中釘 政治新聞網站Politico稱，美國之音一直是特朗普眼中釘，於首個總統任期時已不時批評。白宮發言人萊維特周六向《今日美國》稱，「美國納稅人不應資助以新聞為名的反美宣傳機器。」根據路透社和《紐約時報》取得的美國全球媒體總署人事部發給員工的電郵，稱旗下員工即時停職至另行通知，期間繼續支薪和享有福利。職員須交買證件和採訪證，以及所有政府物業，也不可以進入美國全球媒體總署大樓和登入系統。不過，停職的員工必須在辦公時間內「隨傳隨到」。 《今日美國》表示，根據白宮的資料，特朗普親信、富商馬斯克率領的政府效率部(DOGE)協助找出美國全球媒體總署為可「開刀」削減開支目標。馬斯克過去在社交網「X」也多次表達不滿該機構，稱美國全球媒體總署付錢傳媒組織宣揚「左翼」思想。

特朗普2.0｜美國全球媒體總署為美國之音和自由亞洲電台「母公司」 美國全球媒體總署可說是美國之音的母公司，還經營自由歐洲\自由歐洲電台(Radio Free Europe/Radio Liberty)、自由亞洲(Radio Free Asia)、古巴廣播辦公室(Office of Cuba Broadcasting)、中東廣播網(Middle East Broadcasting Networks)及開放技術基金會(Open Technology Fund）。透過這些傳媒網絡，美國全球媒體總署向逾4.27億人提供64種語言的新聞資訊。 特朗普2.0｜美國之音為美國最大國際廣播機構 美國總統羅斯福1941年成立美國之音前身美國外國資訊服務，是美國最大國際廣播機構，向超過3.54億人提供50種語言服務，製作網上、電視及電台節目。據悉，羅斯福創立美國之音前，數個國家早已成立國際新聞廣播機構，最先的是荷蘭，於1927年起向國際作出直接電台新聞廣播。雖然由美國政府資助，但1994年定立的國際廣播法例禁止政府官員干預美國之音的報道目的和獨立性，這個「防火牆」讓美國之音在報道內容上有最終決策權。