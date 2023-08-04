特朗普否認試圖推翻大選結果控罪　半年內第三宗刑事起訴

美國前總統特朗普在首都華盛頓的聯邦法院，首次就被指控試圖推翻2020年總統大選結果應訊，他在庭上否認控罪，並再次批評有關檢控是政治迫害。法官將案押後至28日，以確定審訊日期。今次是不足半年內，特朗普面對的第三宗刑事起訴案件。

聆訊前，法院門外聚集大批特朗普的支持者及反對者。特朗普在庭上否認控罪，檢察官敦促進行快速審訊，聆訊過程不足半小時就結束。特朗普的代表律師指，需要查看大量文件，並指檢察官用3年半時間進行調查又有大量人手協助，希望特朗普亦獲公平對待。法官將案押後至28日，以確定審訊日期。