特朗普否認試圖推翻大選結果控罪　半年內第三宗刑事起訴

美國前總統特朗普在首都華盛頓的聯邦法院，首次就被指控試圖推翻2020年總統大選結果應訊，他在庭上否認控罪，並再次批評有關檢控是政治迫害。法官將案押後至28日，以確定審訊日期。今次是不足半年內，特朗普面對的第三宗刑事起訴案件。
聆訊前，法院門外聚集大批特朗普的支持者及反對者。特朗普在庭上否認控罪，檢察官敦促進行快速審訊，聆訊過程不足半小時就結束。特朗普的代表律師指，需要查看大量文件，並指檢察官用3年半時間進行調查又有大量人手協助，希望特朗普亦獲公平對待。法官將案押後至28日，以確定審訊日期。
特朗普：檢控是試圖阻止他於大選捲土重來
特朗普在登上返回新澤西州私人飛機之前，發表簡短講話，批評有關檢控是政治迫害，對美國來說是非常悲傷的一天，更聲稱是因為自己在共和黨初選中，以非常大的幅度領先民主黨拜登，才遭受迫害。他早前在社交媒體批評案件有政治動機，更指責提出檢控的特別檢察官，試圖阻止他在2024 年大選捲土重來。
美國總統選舉明年11月舉行，民主共和兩黨年初將透過初選決定參選人。目前共和黨內仍以77歲前總統特朗普民望遙遙領先，今次是特朗普繼成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)掩口費涉及偽造商業紀錄，以及非法保留機密文件後，面對的第三宗刑事起訴案件。