特朗普否認電子產品獲豁免關稅　只是轉移到不同關稅類別｜特朗普關稅戰

美國海關及邊境保衛局上周五(11日)宣布對手機、筆記型電腦及部分晶片等共20類電子產品豁免徵收對等關稅，有關產品主要從中國進口。美國總統特朗普表示，沒有宣布任何關稅豁免，強調對美國採取不公平貿易和非貨幣關稅壁壘的國家不能夠脫身。美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)亦表示，對電子產品的對等關稅豁免只是暫時性，華府會在一兩個月內對電子產品徵收個別關稅。

特朗普周日(13日)在名下社交媒體平台發文，指有關措施並非豁免電子產品關稅，只是將它們歸入不同關稅類別，重申獲豁免徵收對等關稅的電子產品仍要繳交兩成「芬太尼關稅」，華府亦會對半導體及電子產品供應鏈展開國家安全調查。特朗普又說，對美國有不公平貿易逆差及實施非貨幣貿易壁壘的國家都不能逃過懲罰。