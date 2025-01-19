特朗普周一就職總統 擬上任100天內到訪中國

特朗普在首個任期向中國開打關稅戰影響兩國關係，外界觀望他第二個任期的中國政策，其內閣官員不乏對華鷹派人士。《華爾街日報》周六(18日)引述消息人士稱，特朗普向顧問表示，有意在上任100天內到訪中國，但還未有敲定。特朗普在首個任期上任不足一年，於2017年訪問中國。外交部周五(17日)宣布，國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正將出席特朗普就職典禮。之前有指特朗普在當選後不久，曾邀請習近平親身出席。

習近平周五晚應約與特朗普通電話，他祝賀特朗普再次當選美國總統，指兩人都高度重視彼此互動，都希望中美關係在美國總統新任期有一個好的開始，願推動中美關係在新的起點上取得更大進展。習近平又表示，台灣問題關乎中國國家主權與領土完整，希望美方務必慎重處理。中美經貿關係的本質是互利共贏，對抗衝突不該是兩國的選擇。雙方要本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，加強合作，多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事，讓中美兩艘巨輪沿著穩定、健康、可持續發展的航線不斷前進。

