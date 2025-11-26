特朗普啟動「創世任務」　與英偉達、超微等合作加快AI科研

美國總統特朗普周一(24日)簽發行政命令，啟動名為「創世任務」(Mission Genesis)的計劃，推動人工智能的開發和應用，政府將其定位為曼哈頓計劃，將跟芯片巨頭英偉達(Nvidia)、戴爾(Dell)等企業合作，提升實驗室的超級計算資源。

計劃目的是增加美國納稅人的回報、加強國家安全、確保能源主導地位等，從而進一步鞏固美國的技術主導及全球戰略領導地位。計劃將建立一個人工智能平台，整合美國的研發資源，訓練以科學為基礎模型及建立人工智能代理。能源部長賴特(Chris Wright)表示，注意到私人機構對人工智能進行大規模投資，但政府希望將這些努力轉向「科學發現、工程進步」，要達到這個目標，需要國家實驗室所包含的數據。賴特早前提到，英偉達和超微(AMD)，以及雲計算企業戴爾和惠普企業將作為該項目的合作夥伴，並指會有更多夥伴加入。