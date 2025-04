美國總統特朗普發起的關稅戰,造成全球市場動盪。美國有線電視新聞網(CNN)報道,特朗普周三(8日)在共和黨內部晚宴上發表演說時誇口,各國家忙著「拍我馬屁」(Kissing my ass),請求達成協議。

特朗普8日在共和黨眾議院全國委員會(NRCC)的晚宴上發表演說,美國已和許多國家通話,「超過70國都想要來(美國)」,進行有關關稅的談判。他說:「這些國家正在打電話給我們,拍我的馬屁(kissing my ass),他們迫切想簽協議」,並形容他的關稅措施為「傳奇性的」。特朗普嘲諷這些國家迫切希望達成協議,「總統先生,請達成協議,我願意做任何事,我願意做任何事,總統先生」(Please, Sir, make a deal. I’ll do anything. I’ll do anything, Sir)。並自信地說,他的第二總統任期是「美國史上最成功的100天」。