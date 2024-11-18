特朗普回朝後 傳率先驅逐無證青壯年華人男子 竟出於此原因 

美國候任總統特朗普揚言嚴打非法移民，全國廣播公司(NBC)引述消息稱，特朗普回朝後率先遣返的首批黑市居民，將包括來自處於從軍年齡(military age)的中國籍男子。

報道引述消息人士稱，特朗普有意取消拜登政府兩項導致130萬人合法入境美國，再等待庇護批准的計劃，而且可能把遁該計劃合法入境的一部分人遣返。消息人士並稱，特朗普回朝後率先遣返的，將包括來自中國、介乎從軍年紀的「無證移民」(undocumented immigrants)，聲稱這些人會對美國國家安全構成威脅。

報道指亞裔「無證移民」急增

報道指，亞裔美國人是增加得最快的「無證移民」，在2000至2015年間增加了3倍，而近年有不少中國籍人士從美國北部及南部邊境入境，人數由每年2.7萬人增至逾7.8萬人。