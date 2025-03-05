特朗普國會演說100分鐘破紀錄 點名多謝馬斯克13歲癌童任特勤人員

美國總統特朗普1月20日就任後，周二首度到國會發表演說，長達100分鐘破了歷屆總統的演說紀綠，並稱「美國夢不可阻擋(The American Dream is unstoppable)」。以下是演說部分亮點。 特朗普國會演說｜馬斯克抽出800萬美元非洲推廣性小眾項目 科技大亨馬斯克(Elon Musk)帶領政府效率部，為特朗普政府削減聯邦開支，新政府上台約6星期以來，裁掉不少人員、停止外國援助及取消多個項目。他周二亦有現身國會會議廳，特朗普在演說中特別提及他，稱「多謝，Elon。他非常努力，這原不是他的工作。」馬斯克站起來接受現場人士的鼓掌歡呼致意。 接著特朗普舉例說馬斯克削減了哪些開支項目，如「800萬美元(6,240萬港元)用於在非洲國家萊索托(Lesotho)推廣性小眾(LGBTQI+)，這個國家無人聽說過」。民主黨議員則舉起寫著「馬斯克偷嘢」和「錯誤」的紙牌。政府效率部聲稱已為政府省下1,050億美元(約8,190億港元)，但無從證明。當局曾公開省下186億美元(1,450億港元)的收據，但美國傳媒分析後指該收據有入帳錯誤。

特朗普國會演說｜民主黨議員被逐離場 特朗普開始演說不足5分鐘，民主黨籍德州眾議員Al Green「被遂離場」。他站起身大聲向特朗普提問，眾議院議長約翰遜要求他停止發問並就座，因他拒絕，最後被警衛護送離開。另外，特朗普發言時，其他民主黨人舉起寫著「這是謊言」的標語。 由於共和黨控制白宮、眾議院和參議院，民主黨基本上群龍無首，無法暢所欲言，以及對抗特朗普政府的「猛烈攻勢」。不少民主黨女議員穿著粉紅色套裝出席以示抗議。該黨數十名成員亦在演說期間離開會議廳，其中一些人的襯衫背後印有「抵抗」字樣。特朗普說，「我說甚麼都無法讓他們高興」，似乎對挑起黨派之爭十分得意。民主黨由首次黨選參議員、來自特朗普勝出州份密歇根州的Elissa Slotkin代表該黨回應特朗普的演說，她指特朗普向億萬富翁朋友作出前所未有的送贈，並警告「他(特朗普)可能會讓我們陷入經濟衰退」。



特朗普國會演說｜來自澤連斯基的「重要信件」 特朗普稱，當天較早時收到了烏克蘭領導人的一封「重要信件」。該信件似乎與烏克蘭總統澤連斯基在社交網上公開的內容相符，他表示現準備好在特朗普「強力領導」下結束俄烏戰爭，並盡快談判實現持久和平。特朗普向在場議員表示：「我質賞他送來這封信。」 特朗普國會演說｜貿易戰將造成「一些擾亂」 特朗普周一宣布，周二起對墨西哥和加拿大貨品徵收25%關稅，以及對中國進口產品加徵10%關稅至20%，引起全球股票市場震盪。他演說時，淡化了貿易戰可能帶來的經濟影響。特朗普說：「關稅是為了讓美國再次富裕、讓美國再次偉大。」並續說，這正在發生，而且發生得相當迅速，將會有一些擾亂，「但我們不會有事，不會有太大影響」。 特朗普又提及與貿易夥伴的對等關稅政策將如期在4月2日推行，其他國家徵收美國多少稅，美方將回敬同樣的關稅，他並點名歐盟、印度和南韓等。若其他國家採取非貨幣性關稅，不讓美國產品進入他們市場，美國將以相同措施回應。與特朗普於演說提及其他政策不同，特朗普談及關稅時，共和黨議員並無全場拍手鼓掌，部分人只坐在座位上，反映特朗普的關稅政策造成黨內分歧。



特朗普國會演說｜指責拜登導致雞蛋價格上漲 美國雞蛋價格飆升近日成為新聞焦點，向選民承諾重返白宮後將戰勝通脹的特朗普將責任推給上屆總統拜登，「如你所知，我們繼承上屆政府一場經濟災難和通脹噩夢」。他指拜登讓雞蛋價格失控，現屆政府正努力將價格降下來。 去年，由於禽流感爆發，拜登政府下令撲殺數百萬隻雞，雞蛋價格隨之飆升；不過，在特朗普上任後，雞蛋價格仍在持續上漲。 特朗普國會演說｜送驚喜給13歲患腦癌男孩 特朗普周二晚的演說另一焦點是患腦癌的13歲男童DJ Daniel，特朗普給了他一個驚喜。他指Daniel立志成為一名警察，並宣布Daniel將由新任特勤局局長柯倫主持宣誓，即場就職為特勤人員。Daniel聽罷一臉驚訝，於震驚中從柯倫手上接過特勤局徽章。議員們不分黨派站立鼓掌。