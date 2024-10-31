特朗普垃圾車拉票 諷刺拜登言論 選情膠著 再有主流美媒拒表態｜美國大選2024

下周二舉行的美國大選進入最後拉票階段，選情仍然膠著，再有民調顯示民主黨總統候選人賀錦麗的優勢微不足道，僅領先特朗普一個百分點。繼親民主黨的《華盛頓郵報》(The Washington Post)後，美國最大連鎖報業集團甘尼特(Gannett)亦宣布，集團在今屆選舉不會為任何一方背書，集團旗下包括主流美報、發行量排第3的《今日美國報》(USA Today)。在臨近選舉時刻，外界對特朗普和賀錦麗的關注拉票焦點，竟落在「垃圾」上，特朗普周三在威斯康辛州坐垃圾車出場，諷刺總統拜登較早前指「特朗普支持者是垃圾」的失言言論。

《今日美國報》不為候選人背書 甘尼特報業集團日前發聲明稱，旗下逾200份刊物，包括《今日美國報》將不會在今屆選舉為任何候選人背書。集團發言人指，各刊物的編輯仍然可以自行決定支持州份或地方層面的候選人，原因是集團認為國家的未來是由地方選戰決定，並強調這是編輯部，而非集團高層的決定。《今日美國報》曾於2016年發表「反特朗普」背書，不過同時強調並非無條件支持其對手希拉莉；2020年該報則為拜登背書。 在上周四，《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)宣布不會公開為賀錦麗背書，據指是華裔老闆黃馨祥的主意。兩日後，《華爾街日報》亦宣布該報不會為任何總統候選人背書，有關決定是由其老闆、亞馬遜創辦人貝索斯作出，被質疑是怕擔心會受特朗普報復。據報結果引發20萬數碼讀者取消訂閱，並有編輯憤而辭職。

特朗普登上垃圾車拉票︰

咬著拜登失言不放 特朗普︰他把國民當成垃圾 在拉票造勢方面，特朗普周三在今屆大關鍵搖擺州、坐擁10張選舉人票的威斯康辛拉票。他落機時穿起橙色安全背心扮成工人，稍顯吃力地登上停機坪上印有他名字的垃圾車，表示「喜歡我的垃圾車嗎？是為賀錦麗和拜登而設」，指他們把國家和國民當成垃圾，做出包括開放邊境讓非法移民進入的等傷害國家的事。特朗普在之後的集會，亦穿著橙色背心出場。 近日的「垃圾」爭議，源於日前有喜劇演員為特朗普站台時，指美國在加勒比海的領地波多黎各是「垃圾島」，又取笑拉美裔人喜歡生育。有關言論本來不利特朗普爭取拉美裔選票，沒料總統拜登抽水時幫倒忙，指特朗普的支持者才是垃圾，令賀錦麗陣營尷尬。

CNN民調︰賀錦麗僅領先一個百分點 拜登澄清其言論被斷章取義，指他只是針對把拉美裔妖魔化的言論，賀錦麗陣營亦劃清界線，而賀錦麗啟程前往3個關鍵搖撼州北卡羅來納、賓夕法尼亞及威斯康辛州穿梭拉票前開腔，強調不支持有關對任何人投票意向的批評。美國有線新聞網絡(CNN)最新民調顯示，賀錦麗支持度僅以48%領先特朗普一個百分點，幅度跟稍早前的路透社/Ipsos一樣，但在其中兩個關鍵「藍牆」搖擺州密歇根及威斯康辛，賀錦麗則稍微佔優。 賀錦麗最新拉票情況︰