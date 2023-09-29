熱門搜尋:
中秋節2023 杭州亞運 AIRSIDE MBTI 恒大 十一國慶 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 流感 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-09-29 12:30:13

特朗普大熱卻再缺席總統初選辯論　遭對手改花名：要叫你唐老鴨

分享：

特朗普大熱再缺席總統初選辯論　遭對手改花名：要叫你唐老鴨

美國共和黨總統初選第二次辯論登場，前總統特朗普仍然沒有參與。但即使他不在場，全場火力幾乎還是集中在他身上，各個候選人不斷抨擊特朗普，克里斯蒂甚至稱他為「唐老鴨」。

特朗普沒有參加在加州西米谷（Simi Valley）舉行的第二場共和黨辯論，這讓他的共和黨初選對手感到非常沮喪，他們多次提到他，強調他應該上台捍衛其執政時期的記錄。

特朗普則在一次訪問中表示：「考慮到我領先56個百分點，我認為與UAW（美國汽車工人工會）打交道對我來說更重要，而且拜登政府將在未來兩年內全面採用電動車，根本是要毀掉他們的工作。 」

「我們都知道你在迴避這些事情」

因此周三晚上，特朗普飛往密西根州克林頓鎮（Clinton），向一群汽車工人發表談話尋求支持，聲稱自己如果當選，汽車業的未來將是「美國製造」。

即使缺席辯論，特朗普仍是場上的焦點。前新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）就對着鏡頭猛烈抨擊特朗普：「我們都知道你在迴避這些事情（辯論），讓我告訴你將會發生什麼。你繼續這樣做，這裏沒有人會再叫你唐納·特朗普了，我們要叫你唐老鴨。（按：duck一字可解作鴨，也可解作迴避）」

事後特朗普告訴《霍士新聞》，他沒有看辯論，但對於這個綽號他並不想接受。他表示：「任何想出這個綽號的人都不應該出來競選總統。」

特朗普領先拜登10個百分點

根據《霍士新聞》最近的民調顯示，有60%的共和黨初選選民支持特朗普獲得共和黨提名，高於8月時調查的53%。

唯一在該民調中獲得二位數支持的候選人是迪桑提斯（Ronald DeSantis）（13%）和拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)（11%）。

同時根據《華盛頓郵報》及美國廣播公司ABC周末進行的一項新民意調查，特朗普目前領先拜登10個百分點。民調顯示，如果今天就舉行總統選舉，特朗普將以52%對42%擊敗拜登。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

換季保養防過敏。（am730製圖）

換季保養防過敏。（am730製圖） 換季保養防過敏。（am730製圖） 換季保養防過敏。（am730製圖） 換季保養防過敏。（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受