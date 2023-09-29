特朗普大熱卻再缺席總統初選辯論　遭對手改花名：要叫你唐老鴨

美國共和黨總統初選第二次辯論登場，前總統特朗普仍然沒有參與。但即使他不在場，全場火力幾乎還是集中在他身上，各個候選人不斷抨擊特朗普，克里斯蒂甚至稱他為「唐老鴨」。

特朗普沒有參加在加州西米谷（Simi Valley）舉行的第二場共和黨辯論，這讓他的共和黨初選對手感到非常沮喪，他們多次提到他，強調他應該上台捍衛其執政時期的記錄。

特朗普則在一次訪問中表示：「考慮到我領先56個百分點，我認為與UAW（美國汽車工人工會）打交道對我來說更重要，而且拜登政府將在未來兩年內全面採用電動車，根本是要毀掉他們的工作。 」

「我們都知道你在迴避這些事情」

因此周三晚上，特朗普飛往密西根州克林頓鎮（Clinton），向一群汽車工人發表談話尋求支持，聲稱自己如果當選，汽車業的未來將是「美國製造」。

即使缺席辯論，特朗普仍是場上的焦點。前新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）就對着鏡頭猛烈抨擊特朗普：「我們都知道你在迴避這些事情（辯論），讓我告訴你將會發生什麼。你繼續這樣做，這裏沒有人會再叫你唐納·特朗普了，我們要叫你唐老鴨。（按：duck一字可解作鴨，也可解作迴避）」

事後特朗普告訴《霍士新聞》，他沒有看辯論，但對於這個綽號他並不想接受。他表示：「任何想出這個綽號的人都不應該出來競選總統。」