特朗普大規模裁撤國安會　亞洲事務團隊成重災區

美國總統特朗普（Donald Trump）對美國國安會（NSC）進行了大規模裁撤，並將多位借調人員遣返回原機構。這次重組旨在精簡NSC結構，並將更多權力轉移至國務院與國防部，以符合特朗普的「讓美國再次偉大」（MAGA）政策方向。

目前約有395名員工

據美聯社報道，一位官員透露，目前國安會約有395名員工，其中包括約180名支援人員。被解職的官員中約有90至95人是從其他政府機構借調的政策或主題專家。

據悉，此次的人事裁撤對NSC的亞洲事務團隊產生了巨大影響。其中，負責中國大陸、台灣和蒙古事務的資深官員簡以榮（Ivan Kanapathy）雖然仍留任，但其所領導的團隊成員多數被解僱。簡以榮曾在美國在台協會（AIT）任職，對台灣安全事務具有深入了解，並被視為對中國大陸持強硬立場的代表人物。