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國際
2025-05-24 17:45:14

特朗普大規模裁撤國安會　亞洲事務團隊成重災區

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特朗普決定大規模裁撤美國國安會人員。（圖／美聯社）

美國總統特朗普（Donald Trump）對美國國安會（NSC）進行了大規模裁撤，並將多位借調人員遣返回原機構。這次重組旨在精簡NSC結構，並將更多權力轉移至國務院與國防部，以符合特朗普的「讓美國再次偉大」（MAGA）政策方向。

目前約有395名員工

據美聯社報道，一位官員透露，目前國安會約有395名員工，其中包括約180名支援人員。被解職的官員中約有90至95人是從其他政府機構借調的政策或主題專家。

據悉，此次的人事裁撤對NSC的亞洲事務團隊產生了巨大影響。其中，負責中國大陸、台灣和蒙古事務的資深官員簡以榮（Ivan Kanapathy）雖然仍留任，但其所領導的團隊成員多數被解僱。簡以榮曾在美國在台協會（AIT）任職，對台灣安全事務具有深入了解，並被視為對中國大陸持強硬立場的代表人物。 

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「中國國安顧問」

此外，前副國家安全顧問黃之瀚（Alex Wong）也在此次重組中被解職。他曾擔任副助理國務卿，對東亞政策具有豐富經驗。

英國金融時報報道稱，極右翼活動人士盧默（Laura Loomer）指控黃之瀚和簡以榮對的朗普不夠忠誠，並稱黃為「中國國安顧問」，導致兩人遭到清算；但白宮否認盧默與此次決策有關。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

「特朗普幣晚宴」上食物。(孫宇晨X截圖) 「特朗普幣晚宴」如期在華盛頓郊外的特朗普國家高爾夫俱樂部舉辦。(孫宇晨X截圖) 「特朗普幣晚宴」如期在華盛頓郊外的特朗普國家高爾夫俱樂部舉辦。(孫宇晨X截圖)

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