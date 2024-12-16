特朗普夫婦設宴接待安倍遺孀 石破茂曾尋求會談遭拒

美國總統當選人特朗普與夫人梅拉尼婭周日（15日）在佛州海湖莊園設晚宴，招待到訪的日本已故前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠。由於日本首相石破茂與特朗普的會面未有成事，安倍昭惠此行備受關注，分析指此舉證明特朗普於第一任任期間，已與安倍晉三建立私人良好關係，特朗普夫婦和安倍夫婦亦私交甚密。

梅拉尼婭在社交平台「X」發文指：「很榮幸能再次在海湖莊園接待安倍昭惠，我們緬懷她已故的丈夫、前首相安倍晉三，向他的卓越遺產致敬。」貼文附上特朗普、安倍昭惠和梅拉尼婭的合照，與特朗普關係密切的富豪馬斯克亦留言稱：「當然。」

私人安排非通過兩國官方渠道 特朗普於2016年首次當選美國總統後，時任日本首相的安倍晉三是率先到紐約拜會他的外國領袖之一。特朗普在第一個總統任期，安倍晉三透過打高爾夫球與特朗普等建立密切關係，安倍晉三更曾披露對方不時致電談天，「他隨便就可以講一個小時，興致一來還會說上一個半小時。有時才通話到一半我就累了。至於我們說什麼呢？一般來說，正題在前15分鐘就結束了，後半七、八成時間都在聊高爾夫球，或是批評其他國家的領導人。」安倍晉三於2022年7月遭槍擊暗殺去世後，特朗普曾與安倍昭惠通電慰問，及後亦不時恆常通話以表達對對方的關心，今次會面並非通過兩國政府的官方渠道安排，而是私人安排。

日本媒體也指出，今年11月日本首相石破茂在訪問南美回程時，試圖過境佛州與特朗普會面，但被對方以未正式就任為理由拒絕，上月石破茂致電祝賀特朗普當選時，也只交談了五分鐘。然而，特朗普近日接連與加拿大總理特魯多、法國總統馬克龍、烏克蘭總統澤連斯基等人舉行了會談。日媒表示，特朗普夫婦設宴接待安倍遺孀，與石破茂遭特朗普「請食檸檬」形成強烈對比，凸顯石破茂政府無力解決所面臨的外交困境。

It was a privilege to host Mrs. Akie Abe at Mar-a-Lago once again. We fondly remembered her late husband, former Prime Minister Abe, and honored his remarkable legacy. pic.twitter.com/lEtMPTsuDt — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) December 16, 2024