特朗普妻梅拉尼婭震撼發聲 暗示刺殺背後有陰謀 誓揭露真相｜美國大選2024(有片)

美國大選2024尚餘不足兩個月舉行,共和黨總統候選人特朗普的夫人梅拉尼婭周二突然發布片段,公開談及丈夫月前遇刺大難不死一事,質疑事件定必有更多內容,誓言「我們要揭露真相」(we need to uncover the truth),被指似乎在暗示暗殺背後有陰謀。

54歲的梅拉尼婭在發布於社交平台上的10秒片段中說:「有人試圖了結我丈夫的性命,是一次可怕而令人痛苦的經歷」,「目前圍繞著這件事的沉默氛圍,令人感覺沉重。我不禁想知道,為何執法人員沒有在演講之前逮捕槍手。這個故事肯定還有更多內容。我們需要揭露真相」。