特朗普妻梅拉尼婭震撼發聲 暗示刺殺背後有陰謀 誓揭露真相｜美國大選2024(有片)

美國大選2024尚餘不足兩個月舉行，共和黨總統候選人特朗普的夫人梅拉尼婭周二突然發布片段，公開談及丈夫月前遇刺大難不死一事，質疑事件定必有更多內容，誓言「我們要揭露真相」(we need to uncover the truth)，被指似乎在暗示暗殺背後有陰謀。
美國大選2024｜梅拉尼婭︰這個故事肯定還有更多內容
54歲的梅拉尼婭在發布於社交平台上的10秒片段中說：「有人試圖了結我丈夫的性命，是一次可怕而令人痛苦的經歷」，「目前圍繞著這件事的沉默氛圍，令人感覺沉重。我不禁想知道，為何執法人員沒有在演講之前逮捕槍手。這個故事肯定還有更多內容。我們需要揭露真相」。
美國大選2024｜下月1日出版回憶錄 外界關注會否爆料
片段以她即將出版的回憶錄《Melania》的封面作結，外界關注她會回在書中爆料，而她發放片段的時刻亦經過計算，就在特朗普跟民主黨對手賀錦麗展開電視辯論的同一天。《Melania》將於下月1日出版，目前正在亞馬遜網站預售。
特朗普於7月13日在賓夕法尼亞州拉票時遇刺，因當時剛巧轉過頭來而大難不死，20歲槍手克魯克斯(Thomas Matthew Crooks)當場被擊斃，外界質疑當日現場特勤局及警方的保安離奇粗疏，早已發現克魯克斯卻未有及時制止他施襲。也有人一度認為事件是自導自演，但專家指難度太高，幾乎不可能實行。