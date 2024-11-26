特朗普威脅加徵10%關稅 外交部：芬太尼是美國問題

特朗普周一在社交平台宣布，為打擊非法移民及毒品，明年1月20日就職美國總統首天會向加拿大、墨西哥和中國「開刀」。所有從加、墨兩國入口貨品將徵收25%關稅，中國也會在目前關稅上加徵10%關稅，直至中方打擊鴉片類藥物芬太尼(fentanyl)偷運到美國為止。中國外交部周二回應稱，芬太尼是美國問題。本著人道主義精神，中方已提供支持助美國應對該問題。
新華社報道，外交部發言人表示，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一。2019年，中國宣布正式整類列管芬太尼類物質，是全球第一個正式整類列管芬太尼類物質的國家。中方同美方進行了廣泛、深入的禁毒合作並取得顯著成效，這是有目共睹的。發言人續說，中方願在平等互利、相互尊重的基礎上，繼續同美方進行禁毒合作。美方應珍惜中方的善意，維護中美禁毒合作得來不易的良好局面。
特朗普關稅戰｜估計去年有近7.5萬美國人死於芬太尼
特朗普在帖文提到，就大量毒品特別芬太尼運到美國，他與中國磋商了多次但無濟於事。他斥中方未有兌現官員承諾，對販賣芬太尼的人處以死刑。中國駐華盛頓大使館發言人向英國廣播公司(BBC)稱，中國容許芬太尼原料流入美國的說法完全與事實不符。他又指中方相信中美經濟及貿易合作的本質是互利，在貿易戰或關稅戰上沒有贏家。美國總統拜登一直呼籲北京採取更多行動，以阻止生產芬太尼的材料流入美國，華府估計去年有近7.5萬美國人死於芬太尼。
特朗普關稅戰｜向加墨徵25%關稅
屬強效止痛藥的芬太尼最主要從墨西哥流入美國，特朗普在另一帖文指，他就任首天簽署的首批行政命令中包括向墨西哥和加拿大所有貨品徵收25%關稅，指數以千計的人從兩國邊境湧入美國，導致美國罪案和毒品上升至前所未見的水平。他說，這些新關稅措施會一直維持，「直至毒品特別是芬太尼及所有非法外國人停止入侵我們國家」。特朗普指加墨絕對有權和力量，並容易解決此長期問題。加拿大官員透露，在該帖文上載後，總理杜魯多已與特朗普通電話，形容氣氛良好。
特朗普關稅戰｜關稅如何運作？
中國、墨西哥和加拿大是美國主要輸入國，佔了每年入口貨品約40%。相對地，墨國去年超過80%出口輸往美國，加國則是約75%。美國加徵關稅恐推高國內物價，受苦是消費者。以汽車為例，如果一輛入口車來價是5萬美元(約39萬港元)，徵收25%關稅後，將要付1.25萬美元(約9.75萬港元)稅款。關稅是特朗普經濟觀的中心部分，藉此令美國經濟增長、保護就業，以及增加稅收。他之前曾說，關稅不會令美國人損失，而是其他國家。但普遍經濟學家認為此說法「誤導」。那些稅款其實是由輸入貨品的本地公司承擔，不是輸出的外國公司，直接來說是美國公司給錢美國政府。
特朗普首次出任美國總統時的關稅政策，繼任人拜登保留當中大部分，例如對中國徵收的關稅，有經濟研究指大部分的經濟負擔最終由美國消費者承受。
特朗普關稅戰｜學者：關稅當作武器
美國耶魯大學法學院蔡中曾中國中心(Paul Tsai China Center)高級研究員Stephen Roach稱，特朗普最新關稅措施與他競選時承諾一致，利用關稅作為武器推行他倡議的許多政策。獲特朗普提名出任財長的著名對沖基金經理貝森特(Scott Bessent)在獲提名前曾說，特朗普威脅大幅加徵關稅是其談判策略的一部分，「我認為最終他是一名自由貿易者」，並說「升溫是為了降溫」。外界視貝森特為「關稅鴿派」，認為他出任財長有利中美談判。
有分析認為，特朗普向墨西哥徵收關稅，也影響許多亞洲汽車及電子生產商，因他們在成本較低的墨西哥生產商品銷往美國市場。特朗普的新威脅也違反美墨加貿易協議，他在2020年簽署該協議，維持3國零關稅貿易。有墨西哥議員建議與美國合作並建立機制打擊人口、藥物及武器販運，貿易報復只會影響大眾的錢包。