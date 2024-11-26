特朗普威脅加徵10%關稅 外交部：芬太尼是美國問題

特朗普周一在社交平台宣布，為打擊非法移民及毒品，明年1月20日就職美國總統首天會向加拿大、墨西哥和中國「開刀」。所有從加、墨兩國入口貨品將徵收25%關稅，中國也會在目前關稅上加徵10%關稅，直至中方打擊鴉片類藥物芬太尼(fentanyl)偷運到美國為止。中國外交部周二回應稱，芬太尼是美國問題。本著人道主義精神，中方已提供支持助美國應對該問題。

新華社報道，外交部發言人表示，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一。2019年，中國宣布正式整類列管芬太尼類物質，是全球第一個正式整類列管芬太尼類物質的國家。中方同美方進行了廣泛、深入的禁毒合作並取得顯著成效，這是有目共睹的。發言人續說，中方願在平等互利、相互尊重的基礎上，繼續同美方進行禁毒合作。美方應珍惜中方的善意，維護中美禁毒合作得來不易的良好局面。

特朗普關稅戰｜估計去年有近7.5萬美國人死於芬太尼

特朗普在帖文提到，就大量毒品特別芬太尼運到美國，他與中國磋商了多次但無濟於事。他斥中方未有兌現官員承諾，對販賣芬太尼的人處以死刑。中國駐華盛頓大使館發言人向英國廣播公司(BBC)稱，中國容許芬太尼原料流入美國的說法完全與事實不符。他又指中方相信中美經濟及貿易合作的本質是互利，在貿易戰或關稅戰上沒有贏家。美國總統拜登一直呼籲北京採取更多行動，以阻止生產芬太尼的材料流入美國，華府估計去年有近7.5萬美國人死於芬太尼。