特朗普威脅加徵50%關稅 中方：奉陪到底

中美貿易緊張關係升溫，美國總統特朗普周一威脅若中國不撤回向美國貨品加徵34%關稅的反制措施，將向中國加徵額外50%；若包括3月加徵的20%關稅，進口中國貨品的美國的公司將面臨累計104%稅率。外交部發言人林劍昨在例行記者會回答提問時稱，若美方置兩國和國際社會的利益於不顧，執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。

美國對各國和各地區貿易夥伴實施的高稅率對等關稅，將於美國時間周三零時01分起生效，中方則於4月10日起向美國貨品加徵同等34%關稅，並限制部分稀土出口。特朗普在社交網貼文稱，若中方不在4月8日(周二)撤回34%的加徵關稅，美方將額外徵收中國50%關稅，與中方的會談也會全部終止。林劍表示，美方濫施關稅嚴重侵犯各國正當權益，嚴重違反世界貿易組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，是典型的單邊主義、保護主義、經濟欺凌，遭到國際社會普遍反對，中方對此強烈譴責、堅決反對。他指中國人不惹事，也不怕事，施壓、威脅和謳詐不是同中方打交道的正確方式。中方必將採取必要措施，堅決維護自身正當合法權益。若美方置兩國和國際社會的利益於不顧，執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。對於中美是否正進行任何層級的貿易對話，林劍指美方所作所為沒有體現出想要認真對話的意願；美方如果真的想談，就應該拿出平等、尊重、互惠的態度。

總理李強昨與歐盟委員會主席馮德萊恩通電話，討論中歐關係及經濟議題。他指中歐應加強溝通協調，擴大相互開放，共同維護自由開放的貿易投資，維護全球產業鏈及供應鏈穩定暢通，為雙方和世界經濟注入更多穩定性、確定性。李強稱，中國今年的宏觀政策充分考慮各種不確定因素，有充足的儲備政策工具，完全能夠對沖外部不利影響，對保持自身經濟持續健康發展充滿信心，中國將繼續堅定不移擴大開放，與包括歐盟在內的世界各國加強合作，分享發展機遇。

外交部斥萬斯「中國農民論」無知無禮

另外，美國副總統萬斯為特朗普關稅政策護航時提出的「中國農民論」觸怒中國人。他日前受訪稱「我們向中國農民(Chinese peasants)借錢，去買那些中國農民製造的產品」，並說這不是帶來美國經濟繁榮、物價下降和就業機會秘訣。中國網民認為萬斯用「peasant」是帶有貶義，指中國人是「鄉巴佬」，批評他也是基層出身，說出這種話更讓人驚訝；也有網民稱「確實悲哀，愚昧無知」、「真傲慢與偏見」。昨被問及萬斯有關講話時，林劍稱「中方對中美經貿關係的立場已經講得很清楚了。聽到這位副總統說出這樣無知又缺乏禮貌的話，令人詫異，也感到悲哀。」

中港日股反彈 台股未跌夠

特朗普關稅政策震散全球股市，亞洲股市經歷周一的股災後，昨日普遍有反彈！恒生指數一度反彈626點後乏力，午後曾倒跌83點，收市報20,127點重越二萬大關，漲299點或1.5%；恒生科技指數則大漲3.8%或166點，報4,568點。主板成交額昨錄4,332億元，為歷年第六大成交。港股通加碼買貨，滬深合共淨買236.32億元。藍籌股中，周大福(1929)、京東集團(9618)、網易(999)、小米集團(1810)、攜程集團(9961)及蒙牛乳業(2319)升幅均超過半成。至於亞洲區反彈最明顯市場為日本，日經225指數昨大升6%，A股上證綜合指數則彈1.6%。相反，台灣及新加坡均未跌夠，台灣加權指數再挫4%，兩日累瀉13.3%；新加坡海峽時報指數昨跌2%，兩日挫9.3%。