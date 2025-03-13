特朗普威脅徵歐洲酒200%關稅 反制歐盟對美國威士忌徵稅50%

美國總統特朗普繼與盟友加拿大在關稅上開戰後，再與歐盟火併。美國周三起向全部進口鋼鋁徵收25%關稅，歐盟和加拿大立即宣布反制，向美貨徵關稅，歐盟下月起將260億歐元(約2,200億港元)美國貨恢復徵稅，包括威士忌。特朗普昨反擊，威脅若不撤銷威士忌50%關稅，將向歐洲紅白酒和其他酒精產品徵收200%關稅！
特朗普關稅戰｜法國酒商影響最大
特朗普昨於社交網批評歐盟是全球最敵對和侵濫用稅率及關稅的政權之一，其成立的唯一目的是佔美國便宜，向美國威士忌徵收50%。他續指，若歐盟不立即撤銷該關稅，美國將向所有來自法國和其他歐盟國家的紅白酒、香檳和其他酒精產品徵收200%關稅，「對美國的紅白酒和香檳產業是好事」。歐盟統計數據顯示，歐盟去年向美國出口的酒價值49億歐元(約413億港元)，佔了歐盟整體出口29%，法國佔了近一半，意大利則佔40%。歐洲委員會稱將在4月1日結束目前暫停對美國產品徵稅的措施，並於4月13日全面恢復。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，對與美國談判持開態度。報道指，歐洲的酒精和化妝品業界反對歐盟向美貨徵關稅，將危害他們的生意。
特朗普關稅戰｜美國人：特朗普政策飄忽不定
路透社與蓋洛普周二和周三進行的民調顯示，約57%受訪者認為特朗普的關稅政策飄忽不定，包括三分一共和黨人。美國人希望特朗普集中對抗通脹，甚至認為其關稅政策會導致物價上升而非下跌。
該民調指，44%受訪者滿意特朗普作為總統的表現，與上周進行的民調相同；特朗普於生活開支議題表現最弱，僅32%人表示滿意。高達70%受訪者，包括十分九及十分六的共和黨人預期加徵關稅將令雜貨和其他經常購買的物品漲價。
特朗普的關稅戰令市場憂慮導致經濟衰退，一度令股市下挫。他過去曾指股票市場的強勢可反映經濟健康，但自他第二度上台後淡化此論點，稱「股市可升可跌，我們須要重建國家」，他形容目前是過渡期，其財金官員則稱是「排毒」。