特朗普威脅徵歐洲酒200%關稅 反制歐盟對美國威士忌徵稅50%

美國總統特朗普繼與盟友加拿大在關稅上開戰後，再與歐盟火併。美國周三起向全部進口鋼鋁徵收25%關稅，歐盟和加拿大立即宣布反制，向美貨徵關稅，歐盟下月起將260億歐元(約2,200億港元)美國貨恢復徵稅，包括威士忌。特朗普昨反擊，威脅若不撤銷威士忌50%關稅，將向歐洲紅白酒和其他酒精產品徵收200%關稅！

特朗普關稅戰｜法國酒商影響最大

特朗普昨於社交網批評歐盟是全球最敵對和侵濫用稅率及關稅的政權之一，其成立的唯一目的是佔美國便宜，向美國威士忌徵收50%。他續指，若歐盟不立即撤銷該關稅，美國將向所有來自法國和其他歐盟國家的紅白酒、香檳和其他酒精產品徵收200%關稅，「對美國的紅白酒和香檳產業是好事」。歐盟統計數據顯示，歐盟去年向美國出口的酒價值49億歐元(約413億港元)，佔了歐盟整體出口29%，法國佔了近一半，意大利則佔40%。歐洲委員會稱將在4月1日結束目前暫停對美國產品徵稅的措施，並於4月13日全面恢復。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，對與美國談判持開態度。報道指，歐洲的酒精和化妝品業界反對歐盟向美貨徵關稅，將危害他們的生意。

