特朗普威脅徵25%關稅 加國考慮停能源供應

安大略省長之前曾威脅切斷該省對美國紐約、密歇根和明尼蘇達州150萬戶的電力供應，但之後改變態度。艾伯塔、魁北克、紐芬蘭與拉布拉多省等省長已表示，反對切斷對美國的能源供應。他們本周將與總理杜魯多會面商討。已表態不會角逐自由黨黨魁接任總理的趙美蘭稱，是否切斷能源供應，將是聯邦政府與省長的討論議題。她又指，在特朗普政府1.0時，特朗普對加拿大鋼鋁徵收關稅，加拿大作出「非常特定、非常精確」的回應。她補充，25%關稅對加拿大整體經濟有非常重大影響。

特朗普經濟顧問曾倡關稅調至50%

被指因軟弱應對特朗普關稅威脅而被逼辭職的加國總理杜魯多周日接受美媒訪問稱，特朗普以將加國納入美國第51個州的言論分散美國消費者注意，從而忽略向加國鋼鋁徵收25%關稅對美國人的影響，「沒有美國人想對加拿大入口的電力或原油及天然氣支付多25%」，促請美國人多些關注。特朗普大打關稅牌，將擔任白宮經濟顧問委員會主席的米蘭被揭過去主張美國調高關稅至20%，甚至50%。他認為若遭關稅報復，可削減盟友的防務支援，換言之，盟友可以將關稅視為得到美國安全保障的代價。