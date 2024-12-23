特朗普威脅「收回」 中方：巴拿馬運河不受大國控制

下月就職美國總統的特朗普日前指巴拿馬運河對美國船隻收費過高，揚言巴拿馬政府不降低費用，將「收回」運河控制權，又警告中國可能對運河的影響力。巴拿馬總統穆利諾立即發表預錄講話反駁，指巴拿馬的主權和獨立不容談判，中國對運河的管理也無影響力。中國外交部昨稱，運河不受任何大國直接或間接控制。
外交發言人毛寧昨回應有關提問時稱，「我們注意到，巴拿馬總統穆利諾已就此作公開表態，強調巴拿馬運河及周邊地區每一寸土地皆為巴所有，巴主權和獨立不容商討。運河通行費並非隨意決定。運河不受任何大國直接或間接控制。」
巴拿馬運河｜外交部：促進全球各國互聯互通的「黃金水道」
她又指，巴拿馬運河是巴拿馬人民的偉大創造，也是促進全球各國互聯互通的「黃金水道」。中國歷來支持巴拿馬人民維護運河主權的正義事業，早在上世紀六十年代，中國全國各地舉行了大規模遊行，積極聲援巴拿馬人民收回運河區主權的鬥爭。中國將一如既往尊重巴拿馬對運河的主權，承認運河為永久中立的國際水道。相信巴拿馬運河將持續為促進各國人民融通交流、增進人類福祉作出新貢獻。
巴拿馬運河｜1977年達協議美歸還運河全面控制權
美國負責巴拿馬運河大部分興建，並管理運河周邊地區數十年，但前總統卡特1977年與巴拿馬簽協議，為運河控制權全面交還巴拿馬鋪路。在雙方共同管理一段時間後，美國於1999年將運河控制權歸還給巴拿馬。穆利諾其後在社交網「X」發表聲明，稱巴拿馬運河每一平方米及周邊地區均屬於巴拿馬，並將繼續屬於該國。特朗普回應「我們拭目以待！」中國無控制或無管理該運河，但香港長和的子公司長期以來管理運河於加勒比海和太平洋入口的兩個港口。
巴拿馬運河｜特朗普重提向丹麥購買格陵蘭
巴拿馬運河每年可容納1.4萬艘船隻經過，佔全球海運貿易2.5%，對美國以貨櫃船從亞洲入口汽車及貨品十分重要，美國出口商品包括液化天然氣也須靠該運河。特朗普稱要「收回」巴拿馬運河，未知他如何辦得到，國際法也不容許。這不是特朗普首次有「擴張國土」打算，最近數周因貿易問題，不斷稱要將北美鄰國加拿大變成美國第51個州份，惟不知他有幾分認真。而在2017年至2021年首個任期，他曾提出購買丹麥自治區格陵蘭，即遭丹麥當局公開拒絕。他周日宣布駐丹麥大使人選時又舊事重提，指這是為了國安和全球自由。