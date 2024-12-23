特朗普威脅「收回」 中方：巴拿馬運河不受大國控制

下月就職美國總統的特朗普日前指巴拿馬運河對美國船隻收費過高，揚言巴拿馬政府不降低費用，將「收回」運河控制權，又警告中國可能對運河的影響力。巴拿馬總統穆利諾立即發表預錄講話反駁，指巴拿馬的主權和獨立不容談判，中國對運河的管理也無影響力。中國外交部昨稱，運河不受任何大國直接或間接控制。

外交發言人毛寧昨回應有關提問時稱，「我們注意到，巴拿馬總統穆利諾已就此作公開表態，強調巴拿馬運河及周邊地區每一寸土地皆為巴所有，巴主權和獨立不容商討。運河通行費並非隨意決定。運河不受任何大國直接或間接控制。」