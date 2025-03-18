特朗普宣告拜登預防性特赦令無效，指用自動代筆簽署。

美國前總統拜登在卸任當天，為避免特朗普上任後對部分人秋後算帳，對前參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley)、福奇 (Dr. Anthony Fauci)等多人頒布預防性赦免。總統特朗普突然宣告，拜登的特赦令無效，因為赦免令是用自動簽名(auto pen)簽署。

特朗普於周日(16日)在其社交平台Truth Social發布一張圖片，圖中包含其第一任期官方肖像照、美國前總統拜登的自動簽名筆，以及特朗普第二任期官方肖像照。霍士新聞網報道稱，特朗普此舉諷刺拜登使用自動簽名筆。他的另一帖文指：「拜登執政期間，真正的總統是控制自動代筆的人！」特朗普其後再發帖文宣布：「 瞌睡拜登(Sleepy Joe Biden)給政治暴徒『非甄選委員會』(Unselect Committee)以及其他許多人所頒布的『赦免』，特此宣布無效、作廢，並且不再具有效力，因為這些赦免是通過自動簽名機簽署的。 」特朗普更質疑拜登的心智能力，指拜登對特赦令一無所知。