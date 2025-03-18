特朗普宣告拜登預防性特赦令無效，指用自動代筆簽署。

美國前總統拜登在卸任當天，為避免特朗普上任後對部分人秋後算帳，對前參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley)、福奇 (Dr. Anthony Fauci)等多人頒布預防性赦免。總統特朗普突然宣告，拜登的特赦令無效，因為赦免令是用自動簽名(auto pen)簽署。
特朗普於周日(16日)在其社交平台Truth Social發布一張圖片，圖中包含其第一任期官方肖像照、美國前總統拜登的自動簽名筆，以及特朗普第二任期官方肖像照。霍士新聞網報道稱，特朗普此舉諷刺拜登使用自動簽名筆。他的另一帖文指：「拜登執政期間，真正的總統是控制自動代筆的人！」特朗普其後再發帖文宣布：「 瞌睡拜登(Sleepy Joe Biden)給政治暴徒『非甄選委員會』(Unselect Committee)以及其他許多人所頒布的『赦免』，特此宣布無效、作廢，並且不再具有效力，因為這些赦免是通過自動簽名機簽署的。 」特朗普更質疑拜登的心智能力，指拜登對特赦令一無所知。
特朗普首任任期尾聲曾赦免多名「通俄門」被定罪盟友
拜登於卸任當日赦免的人士包括退役將軍米利、福奇、前眾議員利茲切尼(Liz Cheney)、前伊利諾伊州共和黨眾議員金辛格(Adam Kinzinger)、加州民主黨參議員亞當希夫(Adam Schiff)，以及拜登的弟妹及他們的伴侶等5人。他們都在拜登擔任總統的最後一天獲得赦免，以防特朗普政府上台後向他們報復。特朗普曾在競選期間威脅要起訴他們。
赦免權長期以來被認為是總統擁有的最絕對權力之一，法院一直不願意對赦免權的授予方式施加任何限制。在特朗普首任任期尾聲，他也曾赦免多名在「通俄門」調查中被定罪的盟友。