特朗普宣布向非美國製造汽車徵收25%關稅　美汽車股盤後下挫

美國總統特朗普在白宮宣布，將向所有並非在美國製造的汽車徵收25%關稅，預計將帶來1,000億美元稅收，又強調在美國製造的汽車絕對不會有關稅。白宮稱此舉將促進國內製造業，但也可能對依賴全球供應鏈的汽車製造商造成財務壓力。

特朗普周三(26日)下午在美股收市後於橢圓形辦公室宣布，將對所有非美國製造的汽車徵收 25%的關稅，稅率將由目前的2.5%逐步提高。新關稅政策將配合4月2日的全球互惠關稅計劃，針對令美國出現巨額貿易逆差的國家。他說，企業將回流美國，他們就不必支付關稅，這將繼續刺激前所未有的增長。特朗普強調，美國製造的汽車「絕對沒有關稅」。特朗普隨即簽署行政命令，關稅將於4月2日生效，4月3日實施，汽車關稅屬永久性。特朗普指出，Tesla行政總裁馬斯克未就關稅提任何建議，未請求任何好處。