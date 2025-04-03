特朗普宣布對等關稅　中國進口稅率達34%　對進口汽車徵25%

美國總統特朗普將於當地周三(2日)稱為關稅「解放日」(Liberation Day)的下午4時，即本港時間周四凌晨，在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施，美國將對所有進口品徵收10%最低基準關稅，將於5日凌晨12時後生效；其他國家對美國徵多少稅，美國將作出約一半的「折扣」關稅，包括針對中國進口貨稅率為34%、歐盟是20%、日本為24%，將於9日凌晨12時後生效。另外，特朗普簽署行政命令，取消對來自中國內地和香港的小額包裹豁免關稅政策，5月2日起生效；對進口汽車關稅將包括所有進口電腦徵收25%關稅，5月3日實施。

特朗普宣布對一系列國家徵對等關稅，包括對中國進口品徵34%關稅；對台灣徵32%關稅，對歐盟徵20%關稅，對印度徵26%關稅；對韓國徵25%關稅；對日本徵24%關稅；對瑞士徵31%關稅；對英國、巴西徵10%關稅。針對柬埔寨對等關稅稅率最高，達49%，其次是老撾的48%，馬達加斯加是47%，越南是46%，斯里蘭卡同緬甸同樣是44%。特朗普形容對等關稅是美國經濟獨立的宣言，多年來，當其他國家變得富裕和強大時，勤奮的美國公民變得袖手旁觀，令美國付出代價，現時輪到美國繁榮；又指美國遭到其他國家掠奪，50多年來納稅人一直被敲詐，但這種情況不會再發生。特朗普提到，他非常尊重國家主席習近平，但中國一直利用美國取得巨大好處，其他國家的領導人亦只顧住本國，向美國進口產品徵收高額關稅，現時美國要照顧好自己。

特朗普又簽署行政命令，取消對來自中國內地和香港的小額包裹豁免關稅政策，5月2日起生效。白宮表示，商務部長將於90日內提交報告，評估有關行政命令的影響，並考慮是否把有關規則擴展到來自澳門的包裹。

進口汽車關稅將包括所有進口電腦 美國總統特朗普在白宮發表講話，宣布新關稅措施，包括從當地星期四起向所有外國汽車徵收25%關稅。他形容這日是解放日，亦是美國工業重生和再次富裕的日子。他說，美國被騙子利用，被外國人掠奪，美國納稅人已經被騙超過50年，這種事情不會再發生，就業職位和本土製造將重返美國，形容是美國的黃金時代。