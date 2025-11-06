特朗普宣布恢復核試 普京下令國防部等提交核試反制方案

美國全國廣播公司(NBC)報道，普京在聯邦安全會議上表示，他已警告美國及其他國家，如進行此類核武試驗，「俄羅斯也將被迫採取適當回應措施」。普京指示俄羅斯外交部與國防部合作，盡一切可能搜集更多相關資訊，在聯邦安全會議中加以分析，並就「可能開始進行的核試準備」，提出一致的協同建議。

俄羅斯多名高層亦表態支持恢復核試。國防部長別洛烏索夫表示，「我們必須對美國的行動作適當回應」，已敦促政府「立即開始為全面核試做準備」。俄軍參謀總長格拉西莫夫則指：「如果現在不採取適當措施，就會錯過及時回應美國行動的時機，不同類型的核試準備需要數月到數年不等。」

特朗普10月30日在其社交平台宣布，他已指示國防部在與其他國家對等的基礎上「立即」開始恢復核武試驗。

美國自1992年以來再無核試，法國、中國最後一次核試是1996年，俄羅斯則是蘇聯倒台前的1990年。在擁核國中，只有北韓近年進行核試。

專家表示，美國唯一一處核試地點是拉斯維加斯附近的前內華達核試場，但要恢復運作至少需要兩年。特朗普及其團隊至今未具體說明將恢復哪類型的核武試驗，例如是由國家核子安全局(NNSA)執行的核爆試驗，還是可搭載核彈頭的導彈飛行測試。

特朗普10月31日被媒體問到恢復的是否為地下核爆，他回應指：「你們很快就會知道，確實，我們是要做一些測試的。其他國家都在做，如果他們在做，我們也要做。」能源部長萊特本月2日接受霍士新聞訪問稱，核試不涉及試爆，而是用來研發更先進的系統，好讓新核武比以往的更好。

