特朗普宣布「特朗普級」新戰艦計劃　揚言要全球敵人恐懼

美國總統特朗普周一(22日)宣布一項新的軍艦計劃，形容將會建造有史以來最大型和最強大的戰艦，不僅規模更大、速度更快，威力也比以往「強100倍」，以取代現時老舊和過時的艦隊。
特朗普聯同國務卿魯比奧、國防部長赫格塞思及海軍部長費蘭在佛羅里達州的私人莊園「海湖莊園」(Mar-a-Lago)會見傳媒，指新一批戰艦將有助維持美國的軍事優勢，令美國在全球各地的敵人感到恐懼，同時重振美國的造船業。特朗普說，新戰艦的等級將會以特朗普的名字命名，稱為「特朗普級」(Trump Class)，他說：「『特朗普級』軍艦將是我國史上最大戰艦，也是全球史上最大戰艦」，新戰艦將介乎3萬至4萬噸，在美國境內建造，初期將打造兩艘新艦，作為擴編「黃金艦隊」(Golden Fleet)一環，最終將擴展涵蓋20至25艘新艦。
首隻「特朗普級」戰艦將命名為「勇抗號」
特朗普又指，新戰艦會配備最高等級的火炮和導彈、高超音速武器、電磁軌道炮、巡航導彈，以及最先進的雷射武器，並引入人工智能(AI)技術。除了新型戰艦艦級外，「黃金艦隊」還規劃增加其他軍艦類型數量，包括美國海軍先前宣布體積較小、機動性更高的巡防艦。特朗普強調，要以更快的速度完成建造戰艦，下周會與承建商討論加快生產進度，警告如果承建商表現不好，會有懲罰。
美國海軍部長菲倫(John Phelan)表示，這項擴建計畫最終將讓建造中的軍艦在噸位與火力方面達到歷史新高，而且零部件將在全美各州生產。首隻「特朗普級」戰艦將命名為「勇抗號」(USS Defiant)。