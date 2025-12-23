特朗普宣布「特朗普級」新戰艦計劃　揚言要全球敵人恐懼

美國總統特朗普周一(22日)宣布一項新的軍艦計劃，形容將會建造有史以來最大型和最強大的戰艦，不僅規模更大、速度更快，威力也比以往「強100倍」，以取代現時老舊和過時的艦隊。

特朗普聯同國務卿魯比奧、國防部長赫格塞思及海軍部長費蘭在佛羅里達州的私人莊園「海湖莊園」(Mar-a-Lago)會見傳媒，指新一批戰艦將有助維持美國的軍事優勢，令美國在全球各地的敵人感到恐懼，同時重振美國的造船業。特朗普說，新戰艦的等級將會以特朗普的名字命名，稱為「特朗普級」(Trump Class)，他說：「『特朗普級』軍艦將是我國史上最大戰艦，也是全球史上最大戰艦」，新戰艦將介乎3萬至4萬噸，在美國境內建造，初期將打造兩艘新艦，作為擴編「黃金艦隊」(Golden Fleet)一環，最終將擴展涵蓋20至25艘新艦。