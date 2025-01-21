特朗普宣誓就任美國總統 宣布邊境進入緊急狀態

特朗普伉儷(左三和左四)和副總統萬斯伉儷(左一和二)出席宣誓就職前的祈禱會。(路透社)

特朗普第二度出任美國總統，宣誓就職典禮於美國周一中午12時(香港周二凌晨1時)舉行，成為美國第47任總統。他已事先張揚會簽署多項行政命令包括針對邊境安全、移民和TikTok禁令暫緩執行等。他揚言回朝將突破行政權力的限制、驅逐數百萬移民，以及報復政敵，並改變美國在世界舞台上的角色。特朗普宣誓就任前，其助手已稱他會宣布南部接壤墨西哥邊境進入國家緊急狀態，派遣武裝部隊到當地，打擊非法移民。有報道指，他將簽逾200項行政命令。

因寒流吹襲，華盛頓料將迎來破紀錄的低溫天氣，總統宣誓儀式40年來首次在室內舉行，改在國會大樓圓形大廳，前總統列根也曾在那裡宣誓就職。觀禮人數大減至約600人，多國政要和貴賓等將會出席。特朗普呼籲支持者在另一會場觀看直播，他在就職程序結束後將到現場發表講話。

特朗普周一早上按照傳統到白宮附近的聖約翰教堂出席祈禱會，妻子梅拉尼婭和子女孫女均有出席。候任副總統萬斯與妻子，國務卿提名人選魯比奧等候任內閣成員，以及富商親信馬斯克亦有參加祈禱會。