特朗普宣誓就任美國總統 宣布邊境進入緊急狀態

特朗普第二度出任美國總統，宣誓就職典禮於美國周一中午12時(香港周二凌晨1時)舉行，成為美國第47任總統。他已事先張揚會簽署多項行政命令包括針對邊境安全、移民和TikTok禁令暫緩執行等。他揚言回朝將突破行政權力的限制、驅逐數百萬移民，以及報復政敵，並改變美國在世界舞台上的角色。特朗普宣誓就任前，其助手已稱他會宣布南部接壤墨西哥邊境進入國家緊急狀態，派遣武裝部隊到當地，打擊非法移民。有報道指，他將簽逾200項行政命令。
因寒流吹襲，華盛頓料將迎來破紀錄的低溫天氣，總統宣誓儀式40年來首次在室內舉行，改在國會大樓圓形大廳，前總統列根也曾在那裡宣誓就職。觀禮人數大減至約600人，多國政要和貴賓等將會出席。特朗普呼籲支持者在另一會場觀看直播，他在就職程序結束後將到現場發表講話。
特朗普周一早上按照傳統到白宮附近的聖約翰教堂出席祈禱會，妻子梅拉尼婭和子女孫女均有出席。候任副總統萬斯與妻子，國務卿提名人選魯比奧等候任內閣成員，以及富商親信馬斯克亦有參加祈禱會。
拜登預先赦免福奇等人
報道指，候任白宮副幕僚長的米勒周日致電國會的共和黨領袖，交代特朗普率先推出的行政命令，將涵蓋移民、能源政策和聯邦政府運作等範疇，包括成立由馬斯克領導的「政府效率部」，以削減開支，並且下令政府全力打擊通脹。特朗普在周日的「讓美國再次偉大勝利集會」上發表演說，稱成功「奪回」國家，將結束美國4年衰落，並宣告TikTok回歸。其身邊紅人馬斯克也有亮相。
行將卸任的拜登則預防性赦免一批前官員和議員，包括美國國家過敏症和傳染病研究所前所長福奇、前美軍參謀長聯席會議主席米利，以及調查特朗普支持者2021年衝擊國會山莊事件的眾議院特別調查委員會成員，當中包括前副總統切尼女兒、共和黨前眾議員利兹切尼，以防特朗普政府上台後向他們報復。
韓正與萬斯、馬斯克會面
外界也關注中美關係，以國家主席習近平特別代表身份出席特朗普就職典禮的國家副主席韓正，周日與美國候任副總統萬斯會晤，兩人討論芬太尼、貿易平衡及地區穩定等一系列議題。韓正也與馬斯克會面，表示歡迎包括馬斯克創辦的電動車公司Tesla在內的美國企業抓住機遇，共享中國發展的成果，為促進中美經貿關係做出新的更大貢獻。馬斯克稱，Tesla願深化對華投資合作，為促進美中經貿往來發揮積極作用。《人民日報》周日發表題為《推動中美關係在新的起點上取得更大進展》的評論文章，形容習近平上周五與特朗普通電話，為中美注入良好開局。