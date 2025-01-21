特朗普宣誓就任美國總統　誓言美國優先及向外國徵稅(有片)

由於天氣嚴寒，儀式由室外移師至國會山莊圓形大廳舉行，現場有約800人出席。第一夫人梅拉尼婭、卸任的拜登夫婦、前總統奧巴馬、喬治布殊、克林頓，以及他的太太、前國務卿希拉莉、前副總統彭斯等也有出席典禮。外國政界代表包括國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正；意大利總理梅洛尼、阿根廷總統米萊、日本外相岩屋毅、印度外長蘇傑生、澳洲外長黃英賢、厄瓜多爾總統諾博亞、英國改革黨領袖法拉奇等。多名科技巨企高層亦有到場，包括富商馬斯克、Meta行政總裁朱克伯格、亞馬遜創辦人貝索斯、蘋果公司行政總裁庫克、OpenAI行政總裁奧爾特曼及TikTok行政總裁周受資等。

特朗普：將向外國徵收關稅 令美國人富裕起來

最大法院首席大法官主持，正副總統宣誓就職開始，由副總統萬斯先宣誓，後到特朗普。特朗普宣誓正式就任總統，他發表就職演說，批評上屆政府無能，無法應對簡單的國內危機，包括移民和通脹問題，為外國提供源源不斷的軍援時，卻無法為本國人民提供庇護。他形容美國社會變得破碎不堪，「幾乎無可救藥」，各州都正在受苦。他重申多項競選承諾，包括嚴厲的邊境移民政策，宣布國家能源緊急狀態，並會改革貿易體系，向外國徵收關稅和其他稅款，令美國人富裕起來。特朗普提到，上帝從去年的行剌事件，將他拯救出來，並會令美國再次強大。特朗普又感謝選民支持，稱事前無人認為他能實現東山再起，但美國人民已經發聲，自己能重返白宮，證明在美國，沒有甚麼是不可能，只要國家團結，任何事情都可以做得到。