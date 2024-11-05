特朗普密歇根拉票至凌晨 賀錦麗死守賓夕法尼亞｜美國大選2024

今屆美國大選戰況異常激烈，民調顯示兩位候選人不分高下。英國《每日郵報》投票日前最後民調顯示，以全國計算，前總統特朗普支持率領先副總統賀錦麗0.1%。兩人在周二投票日前最後一天落力在搖擺州拉票，特朗普選密根歇為「終點站」，並戰至最後一刻，於投票日零時15分上台發表講話，說：「這是最後一場。」無論輸贏，今屆過後他應不會再逐鹿總統。賀錦麗則全天留守在關鍵的搖擺州賓夕法尼亞，並於該州最大城市費城結束選舉活動，稱選民有機會為美國政治翻開新一章。

美國大選2024｜特朗普：有95%機會勝出 特朗普在最後站台演說中稱，認為自己有95%機會勝出。除了取笑賀錦麗是「激進左翼瘋子」，他又批評跨性別，惹來現場支持者大笑。他亦提及「眼中釘」、民主黨籍前眾議院議長佩洛西，指她是「瘋狂恐怖人類，是大話精」。另一被點名人士是民主黨重量級人物、加州眾議員希夫，特朗普指對方「無論內外都欠缺吸引力」。他又說最後一場集會「有點傷感」。特朗普較早時於賓夕法尼亞第二大城市匹茲堡拉票時警告，若投票給賀錦麗，將會再多4年的「苦難、失敗和災難」，美國難以復原。

美國大選2024｜賀錦麗：準備好成為下任總統 賀錦麗在費城最後一場競選演說中，先感謝支持者，向外界展示團結的美國，並指其競選活動是要發掘美國人的抱負、志向和夢想。賀錦麗稱自己準備好成為下任總統，又鼓勵大家投票，指選民有機會改寫過去10年由恐懼和分化推動的政治。賀錦麗周一全天在賓夕法尼亞拉票，獲不少名人站台，包括拉丁天王Ricky Martin和名嘴奧花雲費，樂壇天后Lady Gaga亦上台獻唱《天佑美國》(God Bless America)。消息人士稱，賀錦麗相信高投票率將有利她勝出。