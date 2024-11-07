特朗普將公布「內閣」反華派魯比奧傳任國務卿 蓬佩奧任防長｜美國大選2024

美國共和黨特朗普勝選，將再次入主白宮，據報他即將公布其政府的重要崗位人選。美媒綜合多方消息，指其中反華派議員代表人物、佛羅里達州參議員魯比奧(Marco Rubio)或將出任國務卿。此外，曾在特朗普上一個任期先後出任中情局(CIA)局長及國務卿的蓬佩奧(Mike Pompeo)，被指有可能出任國防部長。

特朗普內閣｜財長有多位潛在人選

至於備受關注的財長一職，則有多位潛在人選，包括特朗普金主之一、對沖基金Key Square創辦人貝森特(Scott Bessent)、特朗普上一任期的美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)、避險基金大亨保爾森(John Paulson)、前證券交易委員會主席克萊頓(Jay Clayton)，以及前駐日大使、共和黨籍田納西州參議員海格提(Bill Hagerty)等。