特朗普將公布「內閣」反華派魯比奧傳任國務卿 蓬佩奧任防長｜美國大選2024

美國共和黨特朗普勝選，將再次入主白宮，據報他即將公布其政府的重要崗位人選。美媒綜合多方消息，指其中反華派議員代表人物、佛羅里達州參議員魯比奧(Marco Rubio)或將出任國務卿。此外，曾在特朗普上一個任期先後出任中情局(CIA)局長及國務卿的蓬佩奧(Mike Pompeo)，被指有可能出任國防部長。
特朗普內閣｜財長有多位潛在人選
至於備受關注的財長一職，則有多位潛在人選，包括特朗普金主之一、對沖基金Key Square創辦人貝森特(Scott Bessent)、特朗普上一任期的美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)、避險基金大亨保爾森(John Paulson)、前證券交易委員會主席克萊頓(Jay Clayton)，以及前駐日大使、共和黨籍田納西州參議員海格提(Bill Hagerty)等。
特朗普內閣｜馬斯克角色惹關注
各界也好奇特朗普最大金主、科技大亨馬斯克(Elon Musk)將擔任甚麼角色。特朗普於9月初曾說，一旦當選，將成立一個由馬斯克領導的政府效率委員會，馬斯克隨後在「X」寫道：「如果有機會，我期待為美國服務。不需要報酬，不需要頭銜，也不需要認可。」有報道指，他近日說，如果能成立政府效率委員會，他將提議設立「自動駕駛汽車的聯邦審批程序」，以協助推動各州的審批程序。
至於馬斯克會否在特朗普政府裡謀得「一官半職」？《華爾街日報》報道，特朗普過渡團隊主席Howard Lutnick曾表示，若特朗普當選，馬斯克很可能無法在新政府任職，因為他擁有多間公司，在政府任職便會涉及利益衝突。