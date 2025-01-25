特朗普將「墨西哥灣」更名為「美國灣」　內政部刊公告

美國總統特朗普揚言，要將「墨西哥灣」更名為「美國灣」，而他真的做了，美國內政部24日公告顯示，「墨西哥灣」已被更名為「美國灣」，此外，阿拉斯加第一高峰「德納利」也恢復原名稱「麥金利」。

根據美國內政部網站指出，根據特朗普（Donald Trump）簽署的行政命令，內政部宣布實施恢復名稱的措施，「以紀念美國的偉大遺產」，其中「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）更名為「美國灣」（Gulf of America）。