特朗普將「墨西哥灣」更名為「美國灣」　內政部刊公告

美國總統特朗普揚言，要將「墨西哥灣」更名為「美國灣」，而他真的做了，美國內政部24日公告顯示，「墨西哥灣」已被更名為「美國灣」，此外，阿拉斯加第一高峰「德納利」也恢復原名稱「麥金利」。
根據美國內政部網站指出，根據特朗普（Donald Trump）簽署的行政命令，內政部宣布實施恢復名稱的措施，「以紀念美國的偉大遺產」，其中「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）更名為「美國灣」（Gulf of America）。
北美第一高峰恢復原名
公告指出，「美國灣」是美國歷史和經濟最重要的資產之一，海灣橫跨美國海岸線1,700多英里，佔地近1.6億英畝，是美國貿易、能源生產和海運業的重要動脈：「特朗普總統的指令，凸顯海灣地區對美國經濟的貢獻，將其正式更名為『美國灣』，確認海灣地區對美國的重要性。」
此外，公告表示，位於阿拉斯加的北美第一高峰「德納利」（Denali），也恢復原名稱「麥金利」（Mount McKinley）。公告稱，1917年，美國以命名北美最高峰來紀念美國第25任總統麥金利，然而近一個世紀後，奧巴馬政府按當地原住民的語言，將其改名，特朗普認為「這是對麥金利總統的生活、成就和犧牲的侮辱」，恢復原名是對其不朽遺產的認可。
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