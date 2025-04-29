特朗普就任100天 支持率創70年歷屆美國總統新低

美國總統特朗普本周迎來就任100天，無論在國內國外他試圖推行翻天覆地改革，實現他競選口號「讓美國再次偉大」，惜還未見成果。各傳媒民調顯示，他的支持度持續下滑。美國有線新聞網絡(CNN)指，民眾對特朗普的滿意度自3月再跌4個百分點，較2月尾少7個百分點，最新為41%，這是自總統艾森豪，即最少70年來歷屆美國總統上任百日的最低滿意度，包括低過特朗普本身首個任期。

CNN民調指，僅22%受訪者強烈滿意特朗普出任總統的表現，這也是新低，而強烈不滿的達45%。CNN指，自3月起，女性和拉丁裔美國人對特朗普的支持率大幅下滑；女性的支持度跌了7個百分點至36%，拉丁裔跌幅相同至28%。共和、民主兩黨對等特朗普的滿意度繼續呈兩極，86%共和黨人滿意特朗普表現，93%民主黨人則不滿意。在政治獨立人士方面，特朗普的滿意度跌至31%，與他首個任期相同。美國人對特朗普全方位不滿，經濟議題尤為顯著，自他3月初推出關稅政策導致股市震盪後，支持度跌幅明顯。解決通脹滿意度降9個百分點至35%，關稅則減4個百分點至35%。52%受訪者對特朗普解決經濟問題有信心，較CNN去年12月民調跌13個百分點。

助重返白宮 拉丁裔選民漸離棄 路透社民調反映助特朗普重返白宮的拉丁裔選民日漸不滿他，對其表現不滿意度上升至61%。特朗普在去年11月大選，獲46%拉丁裔選民支持，較2020年大選多14個百分點，是自1970年代以來獲最多拉丁裔選民支持的共和黨總統候選人。有不分黨派的人權組織稱，美國人對經濟的不滿助共和黨候選人勝出，但經濟卻沒有改善，對共和黨敲響警號。不過，也有退休拉丁裔選民願意給特朗普政府更多時間與中國打貿易戰，以及助物價下降。

外交部：中美元首近日沒通話 至於關稅戰方面，特朗普日前接受《時代》雜誌訪問時聲稱，國家主席習近平曾致電給他，但無透露通話日期和內容。外交部發言人郭嘉昆昨在例行記者會回應稱「據我了解，近期兩國元首沒有通話。我要重申，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判。」他又指，如果美方真的希望透過對話談判解決問題，就應該停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上與中方對話。