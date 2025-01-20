特朗普就職典禮懶人包　因天氣移師室內　出席賓客富豪拱照

美國候任總統特朗普將於美東時間星期一上午、即本港時間21日凌晨1時宣誓就任，再度入白宮，成為美國第47任總統，展開4年任期。由於天氣嚴寒，就職典禮將在國會大廈圓形大廳(Capitol Rotunda)內舉行。此外，世界三大富豪都將出席特朗普的就職典禮，至於正處於「不賣就禁」法令危機的TikTok，其行政總裁周受資亦獲邀出席。 若照往時慣例，特朗普將在美東時間2025年1月20日星期一，於美國國會大廈西側草坪宣誓就職。但今年由於天氣太冷，氣象預報顯示，當天氣溫將降至攝氏零下6度左右，體感溫度可能達到攝氏零下12到14度，就職典禮等改至國會大廈圓形大廳，這是美國睽違40年再次因氣溫「太冷」移到室內舉行就職。當簽字儀式、就職演說、就職午餐會結束後，原定沿著賓夕凡尼亞大道前往白宮的遊行，將改在體育館舉行。

美國前總統及多國代表出席儀式 按照慣例，在世的前總統也會出席儀式，當中包括即將卸任的總統拜登，雖然在2020年擊敗特朗普，特朗普當年拒絕出席拜登就職禮。此外，仍在世的前總統克林頓(Bill Clinton)、小布殊(George W. Bush)與奧巴馬(Barack Obama)。 傳統上不會邀請國家元首，但特朗普已向幾位外國領導人發出邀請，意大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)將會出席；國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正亦將會出席。至於匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban)和阿根廷總統米萊(Javier Milei)亦獲邀。

世界三大富豪出席就職典禮 據《福布斯》報道，世界三大富豪都將出席就職典禮，包括與特朗普關係一度緊張的亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)，其身價約2,353億美元，曾在旗下《華盛頓郵報》多次批評特朗普的他，去年不僅未公開反對，在特朗普首次遇刺後大讚展現「非凡的風度與勇氣」，之後更向其就職基金捐出100萬美元。身價2126億美元、Meta行政總裁、Facebook創辦人朱克伯格(Mark Zuckerberg)曾一度封禁特朗普的Instagram和Facebook帳號，特朗普曾威脅要將朱克伯格送入監獄，朱克伯格在特朗普首次遇刺後稱其回應「非常霸氣」。特朗普勝選後，朱克伯格便向其就職基金捐出100萬美元，並前往海湖莊園與特朗普會面。Tesla行政總裁馬斯克身價約4,298億美元，他一直支持特朗普，多次被目擊與特朗普形影不離的參與各種活動。 此外，蘋果行政總裁庫克(Tim Cook)，身價約23億美元；OpenAI行政總裁阿特曼(Sam Altman)，身價11億美元；Google行政總裁Sundar Pichai，身價13億美元，他們亦各自捐出100萬美元予特朗普就職基金，據指均計劃出席其就職典禮。據《華爾街日報》報道，藥廠輝瑞行政總裁Albert Bourla和零售巨頭沃爾瑪的行政總裁Doug McMillon，以及TikTok行政總裁周受資也受邀出席就職典禮。