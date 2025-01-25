特朗普就職大派VIP禮品包　包括至愛紀念版健怡可樂

美國總統特朗普就職典禮，送給VIP賓客的禮品袋內容曝光！裏面包括一本大型紅色皮革記事本、一枚印有他和副總統萬斯肖像的紀念牌、一枚就職紀念幣，以及一瓶他最愛的健怡可樂。
標準「共和黨紅」
《紐約郵報》報道，特朗普（Donald Trump）20日就任美國總統，當天就職典禮曾發送給賓客一個禮品袋，裏面的物品曝光。報道引述與會者表示，當天他們在迪凱特大廈（Decatur House）領取入場通行證，並收到一個禮品袋。
這袋禮品包括一本大型紅色皮革記事本，上面印有美國國會大廈的金色浮雕圖案，而在特朗普2017 年第一個任期的就職典禮，邀請函被放進一個巨大的海軍藍對開本中，不過這次卻是標準「共和黨紅」。
紀念牌印有正副總統頭像
此外，禮品還包括一枚紅底燙金的就職紀念幣，上面印有國會大廈的浮雕圖案，以及一枚印有他與萬斯（JD Vance）頭像的紀念牌，與一枚印有白宮圖案的裝飾牌。
值得注意的是，禮品袋有一瓶特朗普最愛的健怡可樂，屬樽裝紀念版，上面寫着：「美國總統特朗普於2025年1月20日就職。」禮物袋還附贈一個大的白色帆布袋，上面畫着紅色的國會大廈草圖。
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