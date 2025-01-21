特朗普就職｜未提何時對華徵關稅 中美關係開局正面 外交部回應會否邀請特朗普訪華

美國新任總統特朗普上任首日未有開徵新關稅，他在白宮簽署一系列行政命令時稱將於2月1日起對加拿大和墨西哥商品加徵25%關稅，但未有提及對中國貨品加徵關稅的日期。特朗普簽署的行政命令包括把TikTok禁令暫緩75天，表示不排除要TikTok跟美企合資營運，並威脅倘中方不同意將徵收關稅。儘管特朗普把關稅作為跟中國討價還價的籌碼，分析認為目前中美開局仍算是正面。
美媒較早前引述消息，指特朗普有意在就任100日內訪華，而他在上周五亦曾致電中國國家主席習近平，討論了貿易、芬太尼及TikTok等問題；新華社稱習近平在通話中祝賀特朗普再次當選美國總統，指雙方都高度重視彼此互動，均希望中美關係在美國總統新任期有一個好的開始，願推動中美關係在新的起點上取得更大進展。特朗普也有邀請習近平出席就職禮，中方最終派出國家副主席韓正出席，韓正較早前亦順道會晤了特朗普最大親信馬斯克及候任副總統萬斯。若中方未來為馬斯克在中國的生意提供優待，中美關係有望緩和。
外交部回應會否邀請特朗普訪華
在北京，外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上，被問及中方會否邀請特朗普訪華時，表示中方願同美國新政府一道，在兩國元首的戰略引領下，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，保持溝通、加強合作、妥善管控分歧，推動中美關係在新的起點上取得更大的進展。
特朗普就職｜有望談判處理雙邊問題 國際議題需中方協助
彭博社則指，特朗普在過去數周對華語調軟化(has moderated China tone)，指他叫停了立即對華徵收關稅，而是指示聯邦機構評估美國與中國、加拿大和墨西哥的貿易關係，調查是否存在貿易逆差以及不公平貿易政策。特朗普上台後即把對加墨收關稅的日期定在2月1日，但對中國則未有宣布。
內地復旦大學美國研究中心主任吳心伯認為，中美以雙方高層增加互動的方式進入特朗普第二任期，是比較正面的開局，對未來的中美關係達成重要共識，意味中美有望透過對話談判及戰略溝通處理雙邊問題。他指中美在芬太尼、俄烏衝突、中東問題及北韓問題等也有合作空間，但警告也不應過分樂觀，因特朗普出名善變，「特別是在達不到他的目標時，翻臉掀桌子都是有可能的」。
中國社會科學院美國研究所研究員倪峰則認為，特朗普目前最關注的外交事務是俄烏衝突和中東局勢，而這令中美關係留有一定空間，因華府仍需中方協助解決。他並認為，TikTok恢復服務是積極勢頭，而特朗普深知民主黨在大選落敗是因經濟問題，一旦大增關稅將令美國物價上漲。另有分析認為，因特朗普更看重經貿，預料對台灣問題的立場會較拜登政府相對溫和。