特朗普就職｜未提何時對華徵關稅 中美關係開局正面 外交部回應會否邀請特朗普訪華

美國新任總統特朗普上任首日未有開徵新關稅，他在白宮簽署一系列行政命令時稱將於2月1日起對加拿大和墨西哥商品加徵25%關稅，但未有提及對中國貨品加徵關稅的日期。特朗普簽署的行政命令包括把TikTok禁令暫緩75天，表示不排除要TikTok跟美企合資營運，並威脅倘中方不同意將徵收關稅。儘管特朗普把關稅作為跟中國討價還價的籌碼，分析認為目前中美開局仍算是正面。

美媒較早前引述消息，指特朗普有意在就任100日內訪華，而他在上周五亦曾致電中國國家主席習近平，討論了貿易、芬太尼及TikTok等問題；新華社稱習近平在通話中祝賀特朗普再次當選美國總統，指雙方都高度重視彼此互動，均希望中美關係在美國總統新任期有一個好的開始，願推動中美關係在新的起點上取得更大進展。特朗普也有邀請習近平出席就職禮，中方最終派出國家副主席韓正出席，韓正較早前亦順道會晤了特朗普最大親信馬斯克及候任副總統萬斯。若中方未來為馬斯克在中國的生意提供優待，中美關係有望緩和。