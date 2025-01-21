特朗普就職｜梅拉尼婭帽子遮臉玩神秘 深藍孖襟套裝簡約冷艷 設計概念解構(多圖)

在特朗普的總統就職典禮上，第一夫人梅拉尼婭(Melania Trump)一身簡約型格的深藍大衣與套裝，配襯同色系闊邊帽子及高跟鞋，令人驚艷，尤其是帽子半遮臉龐，帶出高傲神秘感。

當特朗普完成宣誓，轉身親吻梅拉尼婭的臉頰時，要小心避過寬大的帽邊。CNN報道，梅拉尼婭這頂時尚帽子出自紐約設計師Eric Javits手筆。軍裝風格且修腰的深藍雙排鈕扣大衣，則是紐約設計師Adam Lippes的傑作。他的作品深受多位第一夫人喜愛，曾為拜登夫人吉爾、奧巴馬夫人米歇爾設計服裝。梅拉尼婭在特朗普第一任期也多次穿著其品牌服飾。