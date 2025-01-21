特朗普就職｜梅拉尼婭帽子遮臉玩神秘 深藍孖襟套裝簡約冷艷 設計概念解構(多圖)

在特朗普的總統就職典禮上，第一夫人梅拉尼婭(Melania Trump)一身簡約型格的深藍大衣與套裝，配襯同色系闊邊帽子及高跟鞋，令人驚艷，尤其是帽子半遮臉龐，帶出高傲神秘感。
當特朗普完成宣誓，轉身親吻梅拉尼婭的臉頰時，要小心避過寬大的帽邊。CNN報道，梅拉尼婭這頂時尚帽子出自紐約設計師Eric Javits手筆。軍裝風格且修腰的深藍雙排鈕扣大衣，則是紐約設計師Adam Lippes的傑作。他的作品深受多位第一夫人喜愛，曾為拜登夫人吉爾、奧巴馬夫人米歇爾設計服裝。梅拉尼婭在特朗普第一任期也多次穿著其品牌服飾。
時尚達人品評
時尚達人直指，梅拉尼婭帽子遮臉，帶出疏離的美感，「儘管她享有知名度，但仍渴望私隱。軍裝風格帶有一點保護殼的感覺，畢竟她在特朗普上個4年任期遭到(外界)嚴格審視」。
設計師解說帽子設計概念
設計師Eric Javits受訪稱，帽子的設計概念是「簡約但強大」，是一頂低調、經典的帽子，但梅拉尼婭戴上後，整體感覺變得十分強大，完美襯托出她的優雅氣質。他指，這頂帽子傳達「轉向保守」的訊息，既符合就職禮莊重氛圍，也反映第一夫人尊重傳統。但運送過程出了小意外，當帽子從邁阿密送到紐約時，因包裝問題而遭壓扁，他只好急忙重製一頂，最後由梅拉尼婭的造型師Hervé Pierre親自交到她手上，確保萬無一失。
晚裝展現另一美態
梅拉尼婭在晚上總統就職舞會穿著的露肩白底黑條帶連身禮服，正是由Hervé Pierre設計，突顯她高貴典雅的氣場。